10 советов по борьбе со стрессом и неопределённостью от психолога

Если вы сейчас находитесь в стрессе или в состоянии неопределённости, то прислушайтесь к следующим советам.

Уберите смартфон. Бесконечная прокрутка новостной ленты может только держать вас в напряжении. Известно, что проведение слишком большого количества времени за чтением новостей и за соцсетями в долгосрочной перспективе может плохо сказаться на психическом здоровье.

Неопределённость не означает, что всё будет плохо. Поэтому заранее не думайте о наихудшем сценарии.

Не пытайтесь уйти и спрятаться. Такая реакция может быть естественной, но и контрпродуктивной. Лучше постарайтесь продолжать заниматься делом, которое даёт вам ощущение выполненного долга, смысл, приносит удовольствие.

Помните, что это всё временно. Сосредоточьтесь на том, что происходит вокруг вас в настоящий момент. Это, а также осознание того, что подобная ситуация не вечна, поможет вам пережить сложный период.