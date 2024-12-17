10 тысяч шагов в день оказались способом профилактики депрессии

Учёные выяснили, что у тех, кто делал хотя бы на 1000 шагов в день больше, вероятность развития депрессии снизилась на 9% по сравнению с теми, кто делал только 5000 шагов. Эти преимущества для здоровья быстро накапливались: люди, которые проходили в день 7000 шагов, риск возникновения депрессии был на 31% ниже, чем у тех, кто делал 5000 шагов в день или меньше.

Также прохождение в сутки более 7500 шагов было связано с уменьшением распространённости депрессии на 43%. Эта тенденция сохранялась для всех возрастов и полов.

Если же человек будет делать более 10 тысяч шагов в сутки, то это может уже не сопровождаться значительным уменьшением симптомов депрессии.

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