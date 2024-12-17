10 тысяч шагов в день оказались способом профилактики депрессии

10 тысяч шагов в день оказались способом профилактики депрессииОб этом говорится в новом исследовании
Команда учёных под руководством Эстелы Хименес-Лопес из Университета Кастилии-Ла-Манча обнаружила, что если проходить в день до 10 тысяч шагов, то можно снизить риск развития депрессии. Причём чем больше человек ходит, тем меньше этот риск.
Новый обзор в целом охватывал 33 исследования, в которых приняли участие более 96 000 взрослых людей по всему миру. Добровольцы носили фитнес-трекеры для подсчёта ежедневного количества шагов.
Учёные выяснили, что у тех, кто делал хотя бы на 1000 шагов в день больше, вероятность развития депрессии снизилась на 9% по сравнению с теми, кто делал только 5000 шагов. Эти преимущества для здоровья быстро накапливались: люди, которые проходили в день 7000 шагов, риск возникновения депрессии был на 31% ниже, чем у тех, кто делал 5000 шагов в день или меньше.
Также прохождение в сутки более 7500 шагов было связано с уменьшением распространённости депрессии на 43%. Эта тенденция сохранялась для всех возрастов и полов.
Если же человек будет делать более 10 тысяч шагов в сутки, то это может уже не сопровождаться значительным уменьшением симптомов депрессии.
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