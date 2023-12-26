10 жирных продуктов, которые помогут похудеть

10 жирных продуктов, которые помогут похудетьДа, такое возможно
Кэтрин Джервасио, дипломированный диетолог и сертифицированный тренер по спортивному питанию в EHProject, назвала 10 лучших жирных продуктов, которые подходят для снижения веса.
Авокадо. Этот фрукт богат полезными жирами, которые хорошо насыщают. Научно доказано, что этот тип жира может ускорять обмен веществ.
Орехи. В них много полезных жиров. Исследования показывают, что употребление орехов снижает вероятность развития ожирения.
Оливковое масло. Антиоксиданты и мононенасыщенные жиры в составе этого масла уменьшают воспаление. Известно, что хроническое воспаление связано с ожирением.
Жирная рыба. Лосось или скумбрия богаты жирными кислотами омега-3, которые помогают в снижении веса и поддержании здоровья сердца.
Тёмный шоколад (70−80% какао). Чем больше какао в нём, тем меньше он содержит сахара и больше полезных жиров.
Сыр. Он является отличным источником белка, который надолго насыщает. Кроме того, белок даёт организму аминокислоты для наращивания мышечной массы.
Семена. В них сочетаются жиры и клетчатка. Это снижает вероятность развития тяги к еде в течение дня, замедляет всасывание питательных веществ, в том числе углеводов.
Яйца. Они содержат высококачественные белки и полезные жиры. Эта комбинация даёт достаточное количество аминокислот, помогает контролировать аппетит.
Гранола. Следите за количеством сахара в ней, а также за качеством самой гранолы.
Йогурт. Жирный йогурт содержит пробиотики, кальций и белок. Это делает его питательной едой для тех, кто хочет похудеть.
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