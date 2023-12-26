10 жирных продуктов, которые помогут похудеть

Авокадо. Этот фрукт богат полезными жирами, которые хорошо насыщают. Научно доказано, что этот тип жира может ускорять обмен веществ.

Орехи. В них много полезных жиров. Исследования показывают, что употребление орехов снижает вероятность развития ожирения.

Оливковое масло. Антиоксиданты и мононенасыщенные жиры в составе этого масла уменьшают воспаление. Известно, что хроническое воспаление связано с ожирением.

Жирная рыба. Лосось или скумбрия богаты жирными кислотами омега-3, которые помогают в снижении веса и поддержании здоровья сердца.

Тёмный шоколад (70−80% какао). Чем больше какао в нём, тем меньше он содержит сахара и больше полезных жиров.