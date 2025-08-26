100% цельнозерновой хлеб назвали самым полезным при запорах

Ещё один признак цельнозернового хлеба - содержание в нём клетчатки. В большинстве подобных видах хлеба её не менее 3 г на ломтик. Если вы съедите два ломтика, то получите 20% от суточной нормы этого вещества. Эта клетчатка увеличивает объём стула и ускоряет прохождение пищи по желудочно-кишечному тракту. В результате снижается риск запоров.

Наконец, цельнозерновой хлеб можно использовать для приготовления различных блюд. Попробуйте, например, сделать тост с арахисовым маслом, бананом и корицей или сэндвич с огурцом и помидором.

