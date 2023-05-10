11 привычек в питье, из-за которых вы набираете вес

В исследовании 2021 года говорится, что употребление большого количества вредных напитков или выбор напитков с сахаром/с искусственными подсластителями в течение длительного времени может повысить риск развития диабета 2 типа, болезней сердца, смертности от всех причин. Другие научные работы связывают употребление множества сладких напитков с заболеваниями почек, неалкогольной болезнью печени, подагрой, проблемами с полостью рта, ожирением, увеличением веса.

Вот от каких привычек в питье вам нужно отказаться, чтобы не набрать лишний вес.

Пить сладкий чай. Такой напиток содержит много калорий, но при этом не насыщает. В итоге можно выпить сразу много чая за один раз.

Выбирать сладкий ароматный кофе. Ароматизированный кофе может привести к быстрому увеличению веса. Поэтому пить такой кофе нужно в умеренных количествах.

Выбирать обогащённую воду. Зачастую продажа такой воды по более высокой цене - это лишь маркетинговая уловка. Пить обогащённую воду может быть рискованно, так как любые жидкие калории влияют на организм. Также при избыточном потреблении такой воды могут возникнуть головные боли, мышечные спазмы, рвота, тошнота.

Употреблять спортивные напитки. В них содержится добавленный сахар и электролиты. Они могут увеличить потребление калорий.

Пить сладкие фруктовые соки. При их регулярном употреблении могут возникнуть скачки и падения уровня сахара в крови. Из-за этих скачков вы будете ощущать голод.