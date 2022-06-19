11 продуктов, которые могут повлиять на ваше настроение. В том числе вызвать депрессию

Постарайтесь употреблять их как можно реже

На ваше эмоциональное состояние оказывает влияние и пища, которую вы едите. Поэтому важно внимательно следить за тем, какие продукты и напитки входят в ваш рацион. Некоторые из них способны привести даже к депрессии.