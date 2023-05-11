12 овощей, в которых больше всего белка

Вот из каких овощей вы можете получить больше всего белка.

Свекольная зелень. Белок на чашку (приготовленный): 3,7 г. Эта зелень обеспечит организм кальцием, калием, железом, магнием, клетчаткой, витамином С.

Брокколи. В одной чашке приготовленного продукта содержится 3,72 г белка. Исследования показывают, что брокколи снижает риск развития некоторых видов рака, способствует поддержанию здоровья глаз с возрастом, содержит важные витамины.

Грибы портобелло. В одной чашке жареных грибов - 3,97 г белка. Вы можете добавлять эти грибы в салаты или заменить ими мясо.

Брюссельская капуста. Белка на чашку содержится в ней 3,98 г. В этой капусте много витамина С, К, фолиевой кислоты. Также в одной чашке брюссельской капусты содержится около 4 г клетчатки.

Спаржа. В чашке спаржи - 4,32 г белка. Также в этом продукте есть калий, отвечающий за здоровый уровень кровяного давления, а одна чашка спаржи содержит 90% дневной нормы витамина К.

Сладкая картошка. Белок на чашку - 4,49 г. Помимо этого, в одной чашке приготовленного картофеля содержится примерно 8 г клетчатки.