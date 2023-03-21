12 продуктов, которые обеспечат вас энергией на весь день

Дать организму много энергии на долгое время могут сложные углеводы. Они входят в состав овощей, фруктов, цельнозерновых продуктов.

Кроме того, исследования показывают, что омега-3 обеспечивают организм энергией на длительный срок, а белковые продукты поддерживают уровень энергии, избавляя от чувства голода.

Вот какие продукты обладают подобными эффектами.