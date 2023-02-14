150 минут упражнений в неделю и 8 часов сна в сутки - действительно ли это полезно с точки зрения науки

По поводу поддержания здоровья существует множество рекомендаций. Самые распространённые из них - это 8 часов в сутки, 150 минут упражнений в неделю, 10 тысяч шагов в день и пр. Но как они соотносятся с результатами научных исследований?

Что касается 150 минут упражнений в неделю, то эффективнее всего влияют на организм интенсивные тренировки. Но в различных опросах люди склонны преувеличивать то, сколько упражнений они сделали. Тем не менее 150 минут умеренной или 75 минут высокоинтенсивной активности в неделю - это одна из версий первых руководств 1991 года по занятиям спортом.

Доказано, что взрослым нужно 7-8 часов сна в сутки, чтобы их мозг нормально работал. Это улучшит также здоровье в целом. Ещё одна вещь, которая поможет вам высыпаться, - это отказ от электроники как минимум за час до сна.