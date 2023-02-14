150 минут упражнений в неделю и 8 часов сна в сутки - действительно ли это полезно с точки зрения науки

150 минут упражнений в неделю и 8 часов сна в сутки - действительно ли это полезно с точки зрения наукиИ насколько правдивы популярные советы
Эксперты рассказали, помогают ли рекомендации вроде 10 тысяч шагов в день или 8 часов сна в сутки на самом деле поддерживать здоровье или всё же люди не должны им следовать.
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По поводу поддержания здоровья существует множество рекомендаций. Самые распространённые из них - это 8 часов в сутки, 150 минут упражнений в неделю, 10 тысяч шагов в день и пр. Но как они соотносятся с результатами научных исследований?
Что касается 150 минут упражнений в неделю, то эффективнее всего влияют на организм интенсивные тренировки. Но в различных опросах люди склонны преувеличивать то, сколько упражнений они сделали. Тем не менее 150 минут умеренной или 75 минут высокоинтенсивной активности в неделю - это одна из версий первых руководств 1991 года по занятиям спортом.
Доказано, что взрослым нужно 7-8 часов сна в сутки, чтобы их мозг нормально работал. Это улучшит также здоровье в целом. Ещё одна вещь, которая поможет вам высыпаться, - это отказ от электроники как минимум за час до сна.
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Согласно рекомендациям британских учёных, взрослые должны употреблять в течение 3-4 дней не более 14 единиц алкоголя в неделю. При этом даже умеренное потребление спиртного может навредить здоровью.
Многие люди даже не знают, что алкоголь может спровоцировать развитие 7 видов рака. В том числе рака толстой кишки и рака молочной железы.
Существует такая рекомендация, как 10 тысяч шагов в день. Причём научно доказано, что шагомер может неправильно считать ваши шаги и увеличивать их число. Существуют и убедительные доказательства того, что пожилым нужно проходить не 10 тысяч шагов, а только 6 тысяч.
RDA - это рекомендуемая диетическая норма питательных веществ. Но эти показатели - усреднённые, поэтому отдельных людей они могут ввести в заблуждение. Но все цифры, которые вы видите на упаковках продуктов и пищевых добавок, могут быть полезны в качестве приблизительного ориентира.
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