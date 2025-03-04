150+ прыжков в минуту: сколько вам нужно прыгать на скакалке для отличной физической формы

То, сколько прыжков вы можете сделать со скакалкой, — отличный показатель вашего уровня физической подготовки.

Если вы новичок, то хорошей целью будут 30−60 прыжков в минуту. Но перед ускорением сосредоточьтесь на технике, времени и чувстве ритма.

Средний уровень — это 60−100 прыжков в минуту. Благодаря такому темпу вы улучшите выносливость и здоровье сердца, сосудов.