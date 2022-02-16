16 полезных для поддержания здоровья мозга занятий

Фитнес и здоровье
Сегодня в 17:23
2 мин.
16 полезных для поддержания здоровья мозга занятийИх перечисляет издание Al Jazeera
При стрессе важно уметь отвлекаться и переключаться на что-либо положительное и приятное. В статье - 16 занятий, которые в этом помогут, а ещё будут поддерживать мозг в тонусе.
По мнению автора издания Power of Positivity Сары Барклай, некоторые виды активностей могут положительно влиять на состояние мозга. Кроме того, они могут оказаться и очень увлекательными.
- Изучение нового. Это один из лучших способов заботы о мозге. Среди новых видов деятельности может оказаться изучение иностранных языков, освоение музыкального инструмента. Существуют также различные бесплатные образовательные курсы.
- Исследование новых территорий. Это может быть даже место, которое находится недалеко от вашего дома, но где вы ещё не были. Такое занятие позволит улучшить память, логическое мышление.
- Сон в дневное время. Недолгий сон позволит расслабиться и остановить бесконечный поток мыслей. Также во время сна разум и тело омолаживаются.
- Чтение хорошей книги. Это поможет на время отвлечься от стресса и развить способность запоминать информацию.
- Уборка или организация пространства. Они позволяют избавиться от негативных мыслей.
- Ведение записей. Написание книги или ведение дневника отлично улучшают память.
- Составление списков. Это помогает развить логику и научиться систематизировать свои мысли.
- Волонтёрство. Благодаря такому полезному занятию развиваются коммуникабельность, сострадание к другим, эмпатия.
- Творчество. Это может быть рисование, декоративно-прикладное искусство, каллиграфия. Последний вид деятельности хорошо успокаивает.
- Приготовление пищи. Это не только отвлекает, но и позволяет развить память, насладиться вкусными блюдами.
- Разгадывание кроссвордов. Хорошо развивает мозг и помогает перестать думать о вещах, которые некоторое время назад полностью занимали ваш разум.
- Тёплая ванна. Она расслабляет, помогает настроиться на позитивный лад и избавиться от тревожных мыслей.
- Работа в саду. Благодаря этому вы будете проводить некоторое время на свежем воздухе, а это полезно для организма в целом.
- Прогулка или другие виды физической активности. Среди таких активностей - йога, плавание. Положительное воздействие они оказывают и на психическое, и на физическое здоровье.
- Разговоры. Иногда это может стать неплохим способом переключения внимания.
- Наблюдение за закатом. Это сделает вас спокойнее и счастливее.
Кроме того, существуют и определённые продукты, положительно влияющие на мозг и ментальное здоровье. Например, это яркие фрукты и овощи, зелёные листовые овощи, семена, орехи, бобы, морепродукты, тёмный шоколад, различные травы и специи.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.
Источник: ИноСМИ