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16 полезных для поддержания здоровья мозга занятий

Их перечисляет издание Al Jazeera
При стрессе важно уметь отвлекаться и переключаться на что-либо положительное и приятное. В статье - 16 занятий, которые в этом помогут, а ещё будут поддерживать мозг в тонусе.
16 полезных для поддержания здоровья мозга занятий

По мнению автора издания Power of Positivity Сары Барклай, некоторые виды активностей могут положительно влиять на состояние мозга. Кроме того, они могут оказаться и очень увлекательными.

  1. Изучение нового. Это один из лучших способов заботы о мозге. Среди новых видов деятельности может оказаться изучение иностранных языков, освоение музыкального инструмента. Существуют также различные бесплатные образовательные курсы.
  1. Исследование новых территорий. Это может быть даже место, которое находится недалеко от вашего дома, но где вы ещё не были. Такое занятие позволит улучшить память, логическое мышление.
  1. Сон в дневное время. Недолгий сон позволит расслабиться и остановить бесконечный поток мыслей. Также во время сна разум и тело омолаживаются.
  1. Чтение хорошей книги. Это поможет на время отвлечься от стресса и развить способность запоминать информацию.
  1. Уборка или организация пространства. Они позволяют избавиться от негативных мыслей.
  1. Ведение записей. Написание книги или ведение дневника отлично улучшают память.
  1. Составление списков. Это помогает развить логику и научиться систематизировать свои мысли.
  1. Волонтёрство. Благодаря такому полезному занятию развиваются коммуникабельность, сострадание к другим, эмпатия.
16 полезных для поддержания здоровья мозга занятий
  1. Творчество. Это может быть рисование, декоративно-прикладное искусство, каллиграфия. Последний вид деятельности хорошо успокаивает.
  1. Приготовление пищи. Это не только отвлекает, но и позволяет развить память, насладиться вкусными блюдами.
  1. Разгадывание кроссвордов. Хорошо развивает мозг и помогает перестать думать о вещах, которые некоторое время назад полностью занимали ваш разум.
  1. Тёплая ванна. Она расслабляет, помогает настроиться на позитивный лад и избавиться от тревожных мыслей.
  1. Работа в саду. Благодаря этому вы будете проводить некоторое время на свежем воздухе, а это полезно для организма в целом.
  1. Прогулка или другие виды физической активности. Среди таких активностей - йога, плавание. Положительное воздействие они оказывают и на психическое, и на физическое здоровье.
  1. Разговоры. Иногда это может стать неплохим способом переключения внимания.
  1. Наблюдение за закатом. Это сделает вас спокойнее и счастливее.

Кроме того, существуют и определённые продукты, положительно влияющие на мозг и ментальное здоровье. Например, это яркие фрукты и овощи, зелёные листовые овощи, семена, орехи, бобы, морепродукты, тёмный шоколад, различные травы и специи.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Источник: ИноСМИ
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