16 полезных для поддержания здоровья мозга занятий

Творчество. Это может быть рисование, декоративно-прикладное искусство, каллиграфия. Последний вид деятельности хорошо успокаивает.

Приготовление пищи. Это не только отвлекает, но и позволяет развить память, насладиться вкусными блюдами.

Разгадывание кроссвордов. Хорошо развивает мозг и помогает перестать думать о вещах, которые некоторое время назад полностью занимали ваш разум.

Тёплая ванна. Она расслабляет, помогает настроиться на позитивный лад и избавиться от тревожных мыслей.

Работа в саду. Благодаря этому вы будете проводить некоторое время на свежем воздухе, а это полезно для организма в целом.

Прогулка или другие виды физической активности. Среди таких активностей - йога, плавание. Положительное воздействие они оказывают и на психическое, и на физическое здоровье.

Разговоры. Иногда это может стать неплохим способом переключения внимания.

Наблюдение за закатом. Это сделает вас спокойнее и счастливее.

Кроме того, существуют и определённые продукты, положительно влияющие на мозг и ментальное здоровье. Например, это яркие фрукты и овощи, зелёные листовые овощи, семена, орехи, бобы, морепродукты, тёмный шоколад, различные травы и специи.

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