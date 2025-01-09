20 минут в день: раскрыта минимальная длительность тренировок для поддержания здоровья

Если же у вас совсем мало времени на тренировки, то эксперты советуют уделять физической активности 75 минут в неделю. Но это должны быть уже аэробные упражнения высокой интенсивности. По словам Стивена Шихана, сертифицированного специалиста по силовой и кондиционной подготовке и сертифицированного тренера по питанию, бег или высокоинтенсивные интервальные тренировки — это и есть высокоинтенсивные виды деятельности. Они могут дать те же результаты, что и умеренно интенсивные упражнения.

Помимо кардио, важно заниматься силовыми тренировками. «Начните с двух силовых тренировок и как минимум двух кардиотренировок средней интенсивности в неделю», — советует Шихан.

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