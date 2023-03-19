25 неочевидных причин, по которым вы можете набирать вес при попытках похудеть

Сбросить вес может быть сложно. Но ещё сложнее - удержать его в норме после диеты. Кроме того, бывают ситуации, когда лишние килограммы не уходят и даже набираются, несмотря на все усилия. Вот почему так может происходить.

Вы акцентируете внимание только на спортивных тренировках. Если в день вы 30-60 минут занимаетесь спортом, а оставшееся время мало двигаетесь, то вряд ли у вас получится снизить вес. Ускорить метаболизм и похудеть помогут даже такие простые действия, как подъём по лестнице, прогулка с собакой, игра с детьми.

Вы недооцениваете размеры порций. Исследование Корнельского университета показало, что люди со средним весом склонны недооценивать количество калорий, которые они потребляют, на 20%, а люди с лишним весом - почти на 40%. И даже если вы питаетесь правильно, вы всё равно можете потреблять слишком много калорий в день.

Вы не корректируете своё питание по мере снижения веса. Согласно одному исследованию, после потери веса обмен веществ и потребности тела изменяются. К примеру, человеку, который весит 110 фунтов (50 кг) нужно получать гораздо меньше калорий, чем тому, чей вес составляет 220 фунтов (100 кг). Всё дело в том, что чем меньше тело, тем меньше энергии ему требуется.

Вы употребляете слишком калорийные напитки. Это, например, газировка, латте, сок, пиво, вино. Даже если вы у вас рацион с дефицитом калорий, все эти напитки могут мешать избавляться от лишних килограммов.

Недостаток сна. Согласно научным исследованиям, недосып во время соблюдения диеты может негативно сказаться на потере веса. В том числе он может привести к перееданию из-за увеличения выработки гормона голода. В день взрослым нужно спать примерно семь или больше часов.

Вы не получаете достаточно белка. Самый насыщающий макронутриент - это белок. Благодаря ему вы будете чувствовать себя сытым дольше всего. Исследования демонстрируют, что диеты с высоким содержанием белка помогают снизить вес и предотвратить переедание.

Вы набираете мышечную массу. Мышцы плотнее жира, как показывают исследования. Поэтому если вы регулярно выполняете упражнения с отягощениями, то можете не терять вес из-за наращивания мышц.

Вы находитесь в стрессе. Из-за высокого уровня гормона стресса у вас может повыситься аппетит. А это приведёт к перееданию.

Вы принимаете лекарства, приводящие к увеличению веса. Многие лекарственные препараты могут иметь такой побочный эффект.

Гормональный дисбаланс. Как отмечает клиника Майо, на потребность в пище и на использование энергии могут влиять определённые гормоны. Если в организме мало гормонов щитовидной железы и много кортизола (стресса), то это может способствовать непреднамеренному увеличению веса. Также набирать вес вы можете из-за заболеваний щитовидной железы, синдрома поликистозных яичников.

Ваши мышцы воспалены. Научные исследования показывают, что воспаление - это основная причина большого количества заболеваний. Также оно может затруднить процесс снижения веса и облегчить набор лишних килограммов, так как повышает вероятность развития диабета 2 типа.

Вы недостаточно двигаетесь. Даже если питаетесь вы правильно, вы всё равно можете набирать вес из-за малоподвижного образа жизни.