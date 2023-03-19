Фитнес и здоровье
12:51, 19 марта 2023
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25 неочевидных причин, по которым вы можете набирать вес при попытках похудеть

Их перечислили эксперты по питанию

Несмотря на все усилия, не каждому удаётся сбросить вес. Бывает и так, что вы делаете всё правильно, но масса тела становится только больше. С чем это может быть связано?

25 неочевидных причин, по которым вы можете набирать вес при попытках похудеть

Фото: Femina

Сбросить вес может быть сложно. Но ещё сложнее - удержать его в норме после диеты. Кроме того, бывают ситуации, когда лишние килограммы не уходят и даже набираются, несмотря на все усилия. Вот почему так может происходить.

  1. Вы акцентируете внимание только на спортивных тренировках. Если в день вы 30-60 минут занимаетесь спортом, а оставшееся время мало двигаетесь, то вряд ли у вас получится снизить вес. Ускорить метаболизм и похудеть помогут даже такие простые действия, как подъём по лестнице, прогулка с собакой, игра с детьми.

  2. Вы недооцениваете размеры порций. Исследование Корнельского университета показало, что люди со средним весом склонны недооценивать количество калорий, которые они потребляют, на 20%, а люди с лишним весом - почти на 40%. И даже если вы питаетесь правильно, вы всё равно можете потреблять слишком много калорий в день.

  3. Вы не корректируете своё питание по мере снижения веса. Согласно одному исследованию, после потери веса обмен веществ и потребности тела изменяются. К примеру, человеку, который весит 110 фунтов (50 кг) нужно получать гораздо меньше калорий, чем тому, чей вес составляет 220 фунтов (100 кг). Всё дело в том, что чем меньше тело, тем меньше энергии ему требуется.

  4. Вы употребляете слишком калорийные напитки. Это, например, газировка, латте, сок, пиво, вино. Даже если вы у вас рацион с дефицитом калорий, все эти напитки могут мешать избавляться от лишних килограммов.

  5. Недостаток сна. Согласно научным исследованиям, недосып во время соблюдения диеты может негативно сказаться на потере веса. В том числе он может привести к перееданию из-за увеличения выработки гормона голода. В день взрослым нужно спать примерно семь или больше часов.

  6. Вы не получаете достаточно белка. Самый насыщающий макронутриент - это белок. Благодаря ему вы будете чувствовать себя сытым дольше всего. Исследования демонстрируют, что диеты с высоким содержанием белка помогают снизить вес и предотвратить переедание.

  7. Вы набираете мышечную массу. Мышцы плотнее жира, как показывают исследования. Поэтому если вы регулярно выполняете упражнения с отягощениями, то можете не терять вес из-за наращивания мышц.

  8. Вы находитесь в стрессе. Из-за высокого уровня гормона стресса у вас может повыситься аппетит. А это приведёт к перееданию.

  9. Вы принимаете лекарства, приводящие к увеличению веса. Многие лекарственные препараты могут иметь такой побочный эффект.

  10. Гормональный дисбаланс. Как отмечает клиника Майо, на потребность в пище и на использование энергии могут влиять определённые гормоны. Если в организме мало гормонов щитовидной железы и много кортизола (стресса), то это может способствовать непреднамеренному увеличению веса. Также набирать вес вы можете из-за заболеваний щитовидной железы, синдрома поликистозных яичников.

  11. Ваши мышцы воспалены. Научные исследования показывают, что воспаление - это основная причина большого количества заболеваний. Также оно может затруднить процесс снижения веса и облегчить набор лишних килограммов, так как повышает вероятность развития диабета 2 типа.

  12. Вы недостаточно двигаетесь. Даже если питаетесь вы правильно, вы всё равно можете набирать вес из-за малоподвижного образа жизни.

  13. Вы взвешиваетесь в неудачное время. Нужно вставать на весы в одно и то же время каждый день. Связано это с тем, что в течение дня наш вес постоянно колеблется.

25 неочевидных причин, по которым вы можете набирать вес при попытках похудеть

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  1. Тренировки уже не актуальны. Если вы повторяете одни и те же упражнения и ничего не меняете, то через какое-то время тело к ним привыкнет. В результате они будут не такими эффективными, как раньше. Постарайтесь каждые несколько недель менять режим или свои тренировки.

  2. Вы пропускаете приёмы пищи. Это только приведёт к перееданию, замедлению обмена веществ и увеличению веса. Так, в исследовании 2021 года, опубликованном в Nutrients, говорится, что отказ от ужина связан с избыточным весом и ожирением.

  3. У вас есть болезнь, о которой вы не знаете. Среди таких заболеваний - депрессия, гипотиреоз, апноэ во сне.

  4. Вы едите слишком быстро. Практикуйте осознанное питание и ешьте медленно, обращая внимание на сигналы, которые посылает ваше тело. Если пытаться съесть всё слишком быстро, то это может привести к перееданию, так как мозг не успеет определить, сыты вы уже или нет.

  5. Ваша диета имеет слишком много ограничений. Множество исследований показывают, что такие диеты препятствуют снижению веса и приводят к его увеличению.

  6. Вы употребляете слишком много обработанных продуктов. В них, как правило, много сахара, натрия, консервантов, калорий, вредных жиров и при этом совсем нет питательных веществ.

  7. Недостаток воды. Из-за обезвоживания может возникнуть кратковременная задержка воды. А при длительной задержке воды могут появиться проблемы со здоровьем. Также употребление воды в принципе влияет на ежедневные колебания веса.

  8. Вы становитесь старше. С возрастом обмен веществ замедляется, поэтому набрать вес вам становится проще. Также со временем естественным образом теряется мышечная масса.

  9. Генетика. Гены могут оказывать влияние на обмен веществ, чувство сытости, аппетит, тягу к еде, распределение в организме жира, привычку есть для подавления стресса.

  10. Вы не получаете достаточно клетчатки. Она считается важным веществом для здорового похудения. Дело в том, что она даёт надолго чувство сытости, замедляет метаболизм, предотвращает скачки сахара в крови.

  11. Вы не просите на гарнир соусы или заправки. Это даст возможность контролировать количество употреблённых калорий.

  12. Вы голодаете недостаточно долго. Как отмечает клиника Майо, интервальное голодание предполагает чередование периодов голодания и приёма пищи. Каждый день нужно ограничивать приём пищи восьмичасовым окном. Допустим, вы можете пропустить завтрак, пообедать в 12 часов дня и поужинать только в 8 вечера.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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