30—60 минут: сколько нужно ходить вечером для сжигания жира

30—60 минут: сколько нужно ходить вечером для сжигания жираОб этом рассказал тренер
После ужина уровень сахара в крови повышается, а движение может помочь переместить глюкозу в мышцы. Также известно, что прогулка после еды улучшает пищеварение. Это приводит к уменьшению вздутия живота, вялости.
Ходьба уменьшает уровень кортизола, гормона стресса, а также запускает выброс эндорфинов. Благодаря этому у вас улучшается настроение.
Все эти преимущества вечерней прогулки помогают уменьшить количество жира на животе.
Если вы хотите эффективно сжигать жир на животе, то интенсивность и продолжительность прогулки вечером играют важную роль. Лучшие результаты в этом случае даёт быстрая ходьба в течение 30−60 минут. Точное же время зависит от вашего уровня физической подготовки.
Стремитесь во время вечерней ходьбы к темпу 5,6−6,4 км/ч. В этом темпе вы должны быть способны поддерживать разговор, но также у вас будет лёгкая одышка. Также поддерживайте пульс на уровне 60−70% от вашего максимального сердечного ритма. Для ещё большего эффекта попробуйте интервальную ходьбу.
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