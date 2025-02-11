30—60 минут: сколько нужно ходить вечером для сжигания жира

После ужина уровень сахара в крови повышается, а движение может помочь переместить глюкозу в мышцы. Также известно, что прогулка после еды улучшает пищеварение. Это приводит к уменьшению вздутия живота, вялости.

Ходьба уменьшает уровень кортизола, гормона стресса, а также запускает выброс эндорфинов. Благодаря этому у вас улучшается настроение.

Все эти преимущества вечерней прогулки помогают уменьшить количество жира на животе.