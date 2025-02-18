Фитнес и здоровье
Опубликовано 18 февраля 2025, 03:00
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30−60 минут вечером: сколько нужно ходить, чтобы лучше спать

Об этом сказала Кэт Пасл-Грин, тренер в The Bay Club Company
Если вы хотите улучшить сон, то простой способ сделать это — добавить в вечернее время прогулку. При этом ходить рекомендуется примерно через час после ужина.
30−60 минут вечером: сколько нужно ходить, чтобы лучше спать
© HerZindagi

Вечерняя прогулка для хорошего сна должна длиться 30−60 минут. Также в идеале она должна заканчиваться примерно за 45 минут до отхода ко сну, самое позднее — за 15 минут.

Известно, что прогулки в любое время суток улучшают пищеварение, кровообращение, иммунную функцию и кардиореспираторное здоровье. Кроме того, ходьба в вечернее время имеет дополнительное преимущество: она поддерживает выработку мелатонина.

30−60 минут вечером: сколько нужно ходить, чтобы лучше спать
© Photo: Shutterstock. Design: Eat This, Not That!

Если вы из-за погоды или других обстоятельств не можете выйти на улицу, можете попробовать уменьшить освещение в помещении, отключить гаджеты с экранами, выполнить несколько лёгких упражнений (например, сесть/встать) или общие растяжки для ног, груди и спины. Подумайте об умственной разрядке, которая могла бы у вас быть во время прогулки на улице, поразмышляйте о своём дне и попробуйте практику благодарности или любую другую похожую, которая для вас важна.

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