30−60 минут вечером: сколько нужно ходить, чтобы лучше спать

30−60 минут вечером: сколько нужно ходить, чтобы лучше спатьОб этом сказала Кэт Пасл-Грин, тренер в The Bay Club Company
Вечерняя прогулка для хорошего сна должна длиться 30−60 минут. Также в идеале она должна заканчиваться примерно за 45 минут до отхода ко сну, самое позднее — за 15 минут.
Известно, что прогулки в любое время суток улучшают пищеварение, кровообращение, иммунную функцию и кардиореспираторное здоровье. Кроме того, ходьба в вечернее время имеет дополнительное преимущество: она поддерживает выработку мелатонина.
Если вы из-за погоды или других обстоятельств не можете выйти на улицу, можете попробовать уменьшить освещение в помещении, отключить гаджеты с экранами, выполнить несколько лёгких упражнений (например, сесть/встать) или общие растяжки для ног, груди и спины. Подумайте об умственной разрядке, которая могла бы у вас быть во время прогулки на улице, поразмышляйте о своём дне и попробуйте практику благодарности или любую другую похожую, которая для вас важна.
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