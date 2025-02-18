30−60 минут вечером: сколько нужно ходить, чтобы лучше спать

Вечерняя прогулка для хорошего сна должна длиться 30−60 минут. Также в идеале она должна заканчиваться примерно за 45 минут до отхода ко сну, самое позднее — за 15 минут.

Известно, что прогулки в любое время суток улучшают пищеварение, кровообращение, иммунную функцию и кардиореспираторное здоровье. Кроме того, ходьба в вечернее время имеет дополнительное преимущество: она поддерживает выработку мелатонина.