Фитнес и здоровье
11:53, 27 июня 2023
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30 самых полезных продуктов, которые нужно есть каждый день

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На психическое и физическое здоровье человека влияют многие факторы. Это и сон, и уровень стресса, и финансовое положение, и питание. Вот 30 продуктов, которые стоит есть регулярно, чтобы быть здоровым.

Яйца. В день для здоровья сердца, по словам Американской кардиологической ассоциации (AHA), можно съедать до одного целого яйца. Полезными эти продукты делает то, что в них много белка, холина (вещества, которое поддерживает здоровье мозга).

Грецкие орехи. В их состав входит множество полезных жиров, клетчатки, витаминов и минералов. Также при употреблении этих орехов снижается уровень «плохого» холестерина и риск развития болезней сердца. Благодаря клетчатке и пробиотикам вы улучшите здоровье кишечника, а за счёт белка увеличите чувство сытости.

Зелень одуванчика. Известно, что она увеличивает выделение желчи, расщепляет жиры, облегчает пищеварение, помогает в работе печени. Ещё в состав этой зелени могут входить полезные антиоксиданты: бета-каротин, лютеин и зеаксантин.

Чернослив. Он содержит питательные вещества, которые поддерживают здоровье костей. Научные данные показывают, что при ежедневном употреблении 4-6 черносливов можно предотвратить потерю костной массы и сохранить структуру костей у женщин в постменопаузе.

Брокколи. Эта капуста богата витаминами, минералами, антиоксидантами, которые способствуют нормальному пищеварению, правильной работе иммунной системы, здоровью костей. Некоторые исследования демонстрируют, что клетчатка и витамин С (которые есть в брокколи) помогают снизить риск развития болезней сердца.

Семена тыквы. Они считаются отличным источником магния и клетчатки. Два этих питательных вещества поддерживают пищеварение. Кроме того, в научных работах отмечается, что у людей с депрессией или депрессивными симптомами часто уровень магния снижен. ДЛя улучшения пищеварения в день съедайте горсть семечек тыквы.

Йогурт. В нём есть пробиотики, укрепляющие иммунитет и улучшающие микробиоту кишечника. Помимо этого, в йогуртах чаще всего много кальция, фосфора, витамина D, которые полезны для костей.

Чай. Речь идёт о чёрном, белом чае и об улуне. Две чашки такого напитка в день дадут достаточно флаван-3-оламов, поддерживающих здоровье сердца.

Овсяная каша. Овёс благодаря питательным веществам поможет снизить холестерин, приведёт в норму сахар в крови, улучшит пищеварение и надолго насытит. Однако некоторые виды магазинных овсяных хлопьев могут содержать много сахара.

Оливковое масло. Оно богато антиоксидантами, которые борются с окислительным стрессом, воспалениями, снижают риск развития хронических заболеваний, регулируют артериальное давление, улучшают работу мозга.

Морковь. Она не только поддерживает здоровье глаз, но и снижает уровень холестерина, увеличивает чувство сытости после еды, уменьшает потребление калорий.

Фисташки. Эти орехи помогают уменьшить тягу к сладкому и богаты антиоксидантами. В состав фисташек входят мощные антиоксиданты, которые предотвращают развитие воспаления и хронических болезней. Также в одной порции фисташек содержится белка больше, чем в яйце.

Малина. Особенно много в малине клетчатки: в одной чашке - 8 г. Это примерно 1/4 рекомендуемого суточного потребления. Кроме того, в одной чашке малины - более 32 мг витамина С, а это примерно 42% дневной нормы для женщин и 35% дневной нормы для мужчин.

Ростки брокколи. Как отмечают Nutrition Twins, такие ростки - один из лучших противораковых и противовоспалительных продуктов. Всё потому, что в них в 100 раз больше глюкорафанина, чем в брокколи.

Авокадо. В одном авокадо содержится 14 г клетчатки, 4 г белка, витамины C, E, K, B2, B3, B6, фолиевая кислота, магний, медь. Кроме того, в этом продукте много полезных для сердца жиров.

30 самых полезных продуктов, которые нужно есть каждый день
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Семена чиа. Они содержат мощный заряд таких питательных веществ, как клетчатка, белок, кальций, железо, магний и др. Просто добавьте эти семена в воду, смузи или в овсяные хлопья.

Помидоры. В них можно найти много полезных соединений. Например, витамин А, С, клетчатку, холин, кальций, калий, ликопин. Последний является мощным антиоксидантом, снижающим холестерин, кровяное давление, риск развития рака простаты.

Лосось. Эта рыба - отличный источник белка и омега-3. Известно, что белок помогает в наращивании и восстановлении мышц, в повышении иммунной функции, а жирные кислоты омега-3 снижают риск развития неврологических расстройств.

Арахисовое масло. Убедитесь перед покупкой, что в его состав не входит добавленный сахар и другие масла. При умеренном потреблении арахисового масла вы получите больше белка и полезных жиров, которые помогают контролировать уровень сахара в крови и снижают риск развития диабета. Также при употреблении этого масла вы снизите уровень «плохого» холестерина, уменьшите воспаление, улучшите здоровье мозга.

Чёрная фасоль. В одной чашке такой фасоли - 15 г клетчатки. Согласно данным Harvard Health, в день женщины должны потреблять около 25 г клетчатки, мужчины - примерно 38 г. Но сразу в больших количествах есть эту фасоль не нужно, иначе вы можете столкнуться с газами и вздутием живота.

Черника. В чернике содержится большое количество витаминов, минералов, антиоксидантов, клетчатки. За счёт этого вы улучшите работу мозга, пищеварение, уменьшите воспаление в организме, снизите риск развития болезней сердца, предотвратите запоры.

Миндаль. В половине стакана миндаля содержится примерно 15 г белка, 9 г клетчатки и множество кальция, магния, калия.

Зелень. К листовой зелени относятся капуста, зелень горчицы, шпинат, рукколу, мангольд и бок-чой. В шпинате много нерастворимой клетчатки, антиоксидантов, витаминов А и К, кальция, железа, полезных для глаз и пищеварения. Из кале вы получите кальций, витамины А, С, К, которые помогут поддержать здоровье сердца и глаз.

Гранат. Некоторые исследования показывают, что гранат помогает уменьшить воспаление, снизить риск развития болезней сердца, улучшить общее состояние сердца. Также в одной научной работе отмечается, что гранат снижает вероятность развития болезни Альцгеймера.

Индейка. В ней очень мало жира. Так, в 85 г грудки индейки содержится более 25 г белка и менее 2 г жира.

Курица. В половине куриной грудки - примерно 26 г белка и только 3 г жира. Помимо этого, курица является нежирным источником белка.

Чечевица. Из одной чашки этого продукта вы получите примерно 18 г белка и 16 г клетчатки. За счёт сочетания клетчатки и белка вы будете чувствовать себя сытым дольше.

Квашеная капуста. Она считается отличным источником пробиотиков. Известно, что подобные бактерии поддерживают здоровье кишечника, а значит, улучшают пищеварение, настроение, увеличивают уровень энергии, иммунную функцию.

Чеснок. Этот продукт связывают с укреплением иммунитета и улучшением кровяного давления. Ряд исследований показал также, что добавки с чесноком уменьшают интенсивность и продолжительность простуды или гриппа.

Какао. Исследования показывают, что какао-бобы помогают контролировать артериальное давление, снижают уровень холестерина, вероятность развития болезней сердца и инсульта.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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