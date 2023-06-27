30 самых полезных продуктов, которые нужно есть каждый день

Яйца. В день для здоровья сердца, по словам Американской кардиологической ассоциации (AHA), можно съедать до одного целого яйца. Полезными эти продукты делает то, что в них много белка, холина (вещества, которое поддерживает здоровье мозга).

Грецкие орехи. В их состав входит множество полезных жиров, клетчатки, витаминов и минералов. Также при употреблении этих орехов снижается уровень «плохого» холестерина и риск развития болезней сердца. Благодаря клетчатке и пробиотикам вы улучшите здоровье кишечника, а за счёт белка увеличите чувство сытости.

Зелень одуванчика. Известно, что она увеличивает выделение желчи, расщепляет жиры, облегчает пищеварение, помогает в работе печени. Ещё в состав этой зелени могут входить полезные антиоксиданты: бета-каротин, лютеин и зеаксантин.

Чернослив. Он содержит питательные вещества, которые поддерживают здоровье костей. Научные данные показывают, что при ежедневном употреблении 4-6 черносливов можно предотвратить потерю костной массы и сохранить структуру костей у женщин в постменопаузе.

Брокколи. Эта капуста богата витаминами, минералами, антиоксидантами, которые способствуют нормальному пищеварению, правильной работе иммунной системы, здоровью костей. Некоторые исследования демонстрируют, что клетчатка и витамин С (которые есть в брокколи) помогают снизить риск развития болезней сердца.

Семена тыквы. Они считаются отличным источником магния и клетчатки. Два этих питательных вещества поддерживают пищеварение. Кроме того, в научных работах отмечается, что у людей с депрессией или депрессивными симптомами часто уровень магния снижен. ДЛя улучшения пищеварения в день съедайте горсть семечек тыквы.

Йогурт. В нём есть пробиотики, укрепляющие иммунитет и улучшающие микробиоту кишечника. Помимо этого, в йогуртах чаще всего много кальция, фосфора, витамина D, которые полезны для костей.

Чай. Речь идёт о чёрном, белом чае и об улуне. Две чашки такого напитка в день дадут достаточно флаван-3-оламов, поддерживающих здоровье сердца.

Овсяная каша. Овёс благодаря питательным веществам поможет снизить холестерин, приведёт в норму сахар в крови, улучшит пищеварение и надолго насытит. Однако некоторые виды магазинных овсяных хлопьев могут содержать много сахара.

Оливковое масло. Оно богато антиоксидантами, которые борются с окислительным стрессом, воспалениями, снижают риск развития хронических заболеваний, регулируют артериальное давление, улучшают работу мозга.

Морковь. Она не только поддерживает здоровье глаз, но и снижает уровень холестерина, увеличивает чувство сытости после еды, уменьшает потребление калорий.

Фисташки. Эти орехи помогают уменьшить тягу к сладкому и богаты антиоксидантами. В состав фисташек входят мощные антиоксиданты, которые предотвращают развитие воспаления и хронических болезней. Также в одной порции фисташек содержится белка больше, чем в яйце.

Малина. Особенно много в малине клетчатки: в одной чашке - 8 г. Это примерно 1/4 рекомендуемого суточного потребления. Кроме того, в одной чашке малины - более 32 мг витамина С, а это примерно 42% дневной нормы для женщин и 35% дневной нормы для мужчин.

Ростки брокколи. Как отмечают Nutrition Twins, такие ростки - один из лучших противораковых и противовоспалительных продуктов. Всё потому, что в них в 100 раз больше глюкорафанина, чем в брокколи.

Авокадо. В одном авокадо содержится 14 г клетчатки, 4 г белка, витамины C, E, K, B2, B3, B6, фолиевая кислота, магний, медь. Кроме того, в этом продукте много полезных для сердца жиров.