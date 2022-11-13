4 мифа и 2 факта об энергетиках

Об энергетических напитках можно найти очень много разной информации. Вот что из популярных утверждений о них правда, а что - всего лишь миф.

Мифы

В энергетиках больше кофеина, чем в кофе. В большинстве энергетических напитков или столько же кофеина, как в кофе, или меньше. Во многих энергетиках на 100 г приходится 30 мг кофеина. Столько же кофеина вы получите, если выпьете чашку кофе объёмом 240 мл.

В энергетических напитках очень много сахара. В действительности в стандартных энергетиках столько же сахара, сколько в газировке. А ещё есть энергетики без сахара.

Таурин - это стимулятор. На самом деле это не так. Таурин не оказывает стимулирующего действия на нервную систему.