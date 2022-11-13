Фитнес и здоровье
21:34, 13 ноября 2022
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4 мифа и 2 факта об энергетиках

Ознакомьтесь с ними, если заботитесь о своём здоровье

Для того чтобы взбодриться, некоторые пьют энергетики. Но насколько такие напитки безопасны?

4 мифа и 2 факта об энергетиках

Об энергетических напитках можно найти очень много разной информации. Вот что из популярных утверждений о них правда, а что - всего лишь миф.

Мифы

  1. В энергетиках больше кофеина, чем в кофе. В большинстве энергетических напитков или столько же кофеина, как в кофе, или меньше. Во многих энергетиках на 100 г приходится 30 мг кофеина. Столько же кофеина вы получите, если выпьете чашку кофе объёмом 240 мл.

  2. В энергетических напитках очень много сахара. В действительности в стандартных энергетиках столько же сахара, сколько в газировке. А ещё есть энергетики без сахара.

  3. Таурин - это стимулятор. На самом деле это не так. Таурин не оказывает стимулирующего действия на нервную систему.

  4. Энергетики ориентированы на детей и подростков. Это не так, поскольку у этих категорий людей и так много энергии.

4 мифа и 2 факта об энергетиках

Факты

  1. Энергетики вредят здоровью. Причём вредят организму именно витамины. Речь идёт о витаминах группы В. Больше всего в энергетических напитках витамина В12: в 100 мг - 130 % от суточной нормы. Также много в энергетиках витамина В6, В2. Если в организме будет слишком много витамина В2 и В6, то это приведёт к дистрофии печени. Кроме того, самыми опасными токсичными считаются витамины В6 и В12.

  2. Энергетический напиток бодрит сильнее, чем кофе. Из-за этого у человека повышается кровяное давление, а это плохо влияет на здоровье. Похожий эффект на организм оказывает кофе с большим количеством сахара.

Источник фото:iXBT.com
Источник:iXBT.com
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