4 мифа и 2 факта об энергетиках

4 мифа и 2 факта об энергетикахОзнакомьтесь с ними, если заботитесь о своём здоровье
Для того чтобы взбодриться, некоторые пьют энергетики. Но насколько такие напитки безопасны?
Об энергетических напитках можно найти очень много разной информации. Вот что из популярных утверждений о них правда, а что - всего лишь миф.
Мифы
В энергетиках больше кофеина, чем в кофе. В большинстве энергетических напитков или столько же кофеина, как в кофе, или меньше. Во многих энергетиках на 100 г приходится 30 мг кофеина. Столько же кофеина вы получите, если выпьете чашку кофе объёмом 240 мл.
В энергетических напитках очень много сахара. В действительности в стандартных энергетиках столько же сахара, сколько в газировке. А ещё есть энергетики без сахара.
Таурин - это стимулятор. На самом деле это не так. Таурин не оказывает стимулирующего действия на нервную систему.
Энергетики ориентированы на детей и подростков. Это не так, поскольку у этих категорий людей и так много энергии.
Факты
Энергетики вредят здоровью. Причём вредят организму именно витамины. Речь идёт о витаминах группы В. Больше всего в энергетических напитках витамина В12: в 100 мг - 130 % от суточной нормы. Также много в энергетиках витамина В6, В2. Если в организме будет слишком много витамина В2 и В6, то это приведёт к дистрофии печени. Кроме того, самыми опасными токсичными считаются витамины В6 и В12.
Энергетический напиток бодрит сильнее, чем кофе. Из-за этого у человека повышается кровяное давление, а это плохо влияет на здоровье. Похожий эффект на организм оказывает кофе с большим количеством сахара.