8-10 тысяч шагов в день помогут сжигать больше жира

8-10 тысяч шагов в день помогут сжигать больше жираЕсли вам уже за 40
Идеальный диапазон шагов для снижения веса в 40+ лет - это от 8 до 10 тысяч в день. Если вы совершаете менее 6 тысяч шагов в сутки, то прогресса у вас не будет. Как только вы станете проходить более 8 тысяч шагов, метаболизм активируется. Особенно если вы будете сочетать это всё с правильным питанием и силовыми тренировками. 10 тысяч шагов в день - зона жиросжигания.
Ходьба заставляет работать самые крупные мышцы и при этом не вызывает сильного утомления или воспаления. Также в отличие от кардио она поддерживает частоту сердечных сокращений в зоне жиросжигания. Ещё ходьба усиливает NEAT, то есть термогенез без физической активности, который составляет большую часть ежедневного сжигания килокалорий.
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