8-10 тысяч шагов в день помогут сжигать больше жира

Ходьба заставляет работать самые крупные мышцы и при этом не вызывает сильного утомления или воспаления. Также в отличие от кардио она поддерживает частоту сердечных сокращений в зоне жиросжигания. Ещё ходьба усиливает NEAT, то есть термогенез без физической активности, который составляет большую часть ежедневного сжигания килокалорий.

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