Фитнес и здоровье
Опубликовано 05 февраля 2025, 11:15
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Аэробная подготовка и мышечная сила помогли снизить риск смерти от рака

Это показало новое исследование
Недавний метаанализ, опубликованный в British Journal of Sports Medicine, продемонстрировал: мышечная сила и кардиореспираторная выносливость связаны со снижением уровня смертности у онкологических больных. В том числе они помогают снизить риск умереть от рака на 46%.
Аэробная подготовка и мышечная сила помогли снизить риск смерти от рака
© TrovaNOW

В ходе нового исследования специалисты проанализировали данные 42 исследований с участием почти 47 000 онкологических больных. По итогам этой работы выяснилось, что у пациентов с более высоким уровнем мышечной силы или аэробной подготовки риск смертности от всех причин был на 31−46% ниже. Сильнее всего этот эффект проявлялся у людей, у которых диагностировали рак на поздней стадии, а также у тех, у кого был рак лёгких и пищеварительного тракта. При раке лёгких вероятность умереть снижалась на 19%, при раке пищеварительного тракта — на 41%.

Аэробная подготовка и мышечная сила помогли снизить риск смерти от рака
© Photo: Getty Images. EatingWell design

Кардиореспираторная выносливость сама по себе снижала вероятность смерти, связанной с раком, на 18%.

Эти результаты показывают, что фитнес-программа с упором на силовые тренировки и аэробную подготовку может улучшить результаты лечения онкологии.

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