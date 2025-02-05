Аэробная подготовка и мышечная сила помогли снизить риск смерти от рака

Кардиореспираторная выносливость сама по себе снижала вероятность смерти, связанной с раком, на 18%.

Эти результаты показывают, что фитнес-программа с упором на силовые тренировки и аэробную подготовку может улучшить результаты лечения онкологии.

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