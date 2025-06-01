Аэрозоли и другие вещи, которые нельзя брать в ручную кладь в самолёт

Спорные продукты питания. Под вопросом - все продукты, которые льются или мажутся. Например, супы, варенье. Также нельзя брать с собой в ручную кладь очень ароматные блюда: некоторые виды сыров, дуриан и пр.

Аккумуляторы и внешние батареи. Зарядку до 100 Вт брать с собой в самолёт можно без проблем. Если мощность блока питания от 100 до 160 Вт - всё зависит от авиакомпании, если выше - это под запретом.

Оружие и пиротехника. Пистолет, электрошокер перевозить разрешается только в багаже, даже при наличии лицензии. Петарды, хлопушки, бенгальские огни, фейерверки в самолёт или в багаж нельзя брать в принципе.

Лекарства. Если у вас капсулы, таблетки, порошки - их можно брать без ограничений. При этом мази, сиропы, капли считаются жидкостями и в упаковке их должно быть не более 100 мл. Исключение - инсулин. Но чтобы его взять на борт в определённом объёме, нужны справка или рецепт.

Аэрозоли и спреи. Это дезодоранты в баллонах, лак для волос, освежители воздуха и пр.