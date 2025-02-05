Акцент на растительной пище: какая диета помогает защититься от рака

Акцент на растительной пище: какая диета помогает защититься от ракаОб этом подробнее рассказал врач
Диета, в основе которой лежат растительные продукты, предполагает, что вы делаете акцент на употреблении фруктов, овощей, цельных зёрен и т. п. При этом мясо и молочные продукты должны рассматриваться как вспомогательные элементы рациона.
В растительной пище содержатся натуральные соединения (фитохимические вещества и антиоксиданты), которые поддерживают здоровье клеток и защищают их от повреждений. Особенно много таких защитных веществ в красочных фруктах и овощах.
Растительные продукты помогают поддерживать здоровый вес. Избыточная масса тела повышает риск возникновения нескольких видов рака. Растительная пища также богата клетчаткой и низкокалорийна.
При этом вы всё равно можете наслаждаться постными белками: курицей, рыбой, яйцами, обезжиренными молочными продуктами. Главное — первым делом заполнить большую часть тарелки растительной пищей.
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