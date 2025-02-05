Акцент на растительной пище: какая диета помогает защититься от рака

Диета, в основе которой лежат растительные продукты, предполагает, что вы делаете акцент на употреблении фруктов, овощей, цельных зёрен и т. п. При этом мясо и молочные продукты должны рассматриваться как вспомогательные элементы рациона.

В растительной пище содержатся натуральные соединения (фитохимические вещества и антиоксиданты), которые поддерживают здоровье клеток и защищают их от повреждений. Особенно много таких защитных веществ в красочных фруктах и овощах.