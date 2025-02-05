Фитнес и здоровье
Опубликовано 05 февраля 2025, 08:15
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Акцент на растительной пище: какая диета помогает защититься от рака

Об этом подробнее рассказал врач
Фактические научные данные показывают, что рацион, богатый растительными продуктами, предотвращает развитие рака. Но это не значит, что вы должны становиться вегетарианцем.
Акцент на растительной пище: какая диета помогает защититься от рака
© Unsplash/CC0 Public Domain

Диета, в основе которой лежат растительные продукты, предполагает, что вы делаете акцент на употреблении фруктов, овощей, цельных зёрен и т. п. При этом мясо и молочные продукты должны рассматриваться как вспомогательные элементы рациона.

В растительной пище содержатся натуральные соединения (фитохимические вещества и антиоксиданты), которые поддерживают здоровье клеток и защищают их от повреждений. Особенно много таких защитных веществ в красочных фруктах и овощах.

Акцент на растительной пище: какая диета помогает защититься от рака
© South Denver Cardiology

Растительные продукты помогают поддерживать здоровый вес. Избыточная масса тела повышает риск возникновения нескольких видов рака. Растительная пища также богата клетчаткой и низкокалорийна.

При этом вы всё равно можете наслаждаться постными белками: курицей, рыбой, яйцами, обезжиренными молочными продуктами. Главное — первым делом заполнить большую часть тарелки растительной пищей.

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