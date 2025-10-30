Акцент только на кардио и ещё четыре фитнес-ошибки женщин после 40 лет

Акцент только на кардио. Тренировка мышечной выносливости крайне важна для увеличения силы, снижения травматизма и улучшения общей физической формы. Лучше всего будет, если вы создадите для себя программу тренировок, включающую 2 дня в неделю упражнения на выносливость мышц. Они могут включать упражнения с собственным весом или силовые упражнения, которые нужно выполнять с меньшим весом и большим количеством повторений. Так вы снизите риск возникновения травм и укрепите вспомогательные группы мышц.

Слишком много повторений и слишком интенсивные тренировки. Они могут привести к травмам и выгоранию. Лучше ставьте перед собой маленькие цели и постепенно двигайтесь к большим. Это лучший способ стать выносливее, не сталкиваясь с травмами.

Постановка недостижимых целей. Выносливость сама по себе всегда требует времени. Нереалистичные ожидания приведут вас к разочарованию и в итоге к отказу от тренировок, если вы не будете видеть немедленные и заметные результаты.