Активное припоминание и другие научно обоснованные способы улучшить память

Активное припоминание. Для укрепления памяти лучше сначала повторить материал, а затем постараться его вспомнить, пересказав или попросив друга проверить вас. Это помогает укрепить соответствующие нейронные пути в мозге. Ещё полезно подождать какое-то время и вернуться к материалу позже. Когнитивные психологи рекомендуют пересматривать его через 30% времени для максимально эффективной работы памяти. Например, если у вас контрольная через 30 дней, повторите всё и пройдите повторное тестирование через 10 дней.

Чертоги разума. Пересматривая каждый предмет, который вы должны запомнить, преобразуйте его в осмысленный образ и у себя в голове поместите его в определённое место на маршруте, который вы хорошо знаете из реальной жизни. После этого вам останется лишь представить, как вы идёте по этому маршруту, чтобы увидеть, где находится каждый из этих предметов.

Смех. Доказано, что мы легче запоминаем смешные вещи, чем скучные. Поэтому если хотите что-то запомнить - подключите чувство юмора.