Активность после пробуждения и другие способы восстановить режим после зимы

После долгих зимних праздников у многих сбивается режим. Но восстановить его, к счастью, можно.

Прежде всего, старайтесь сдвигать время отхода ко сну постепенно. Максимум — на 30 минут каждый день. При этом будильник с утра должен у вас стоять на конкретное время. Просыпаться нужно именно по нему, даже если сначала будет сложно.

Чтобы ускорить адаптацию к весне, утром выйдите на улицу, на балкон или хотя бы просто постойте у окна. Можете также прогуляться либо сделать зарядку.