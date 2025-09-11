Активные хобби и другие фитнес-привычки, которые помогут оставаться стройными после 40 лет

Планирование тренировок. Если у вас снижается мотивация, просто уменьшите интенсивность упражнений. Даже немного физической активности будет полезнее, чем совсем ничего.

Выбор активных хобби. Главное, чтобы вам это нравилось. Можете рассмотреть баскетбол, игру в пиклбол, ходьбу, танцы, каякинг и пр.

Перерывы на ходьбу. Рик Ричи, мастер-инструктор NASM, рекомендует вставать и ходить каждые 30 минут в течение 60 секунд.