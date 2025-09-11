Фитнес и здоровье
Опубликовано 11 сентября 2025, 21:00
1 мин.

Активные хобби и другие фитнес-привычки, которые помогут оставаться стройными после 40 лет

Возьмите это себе на заметку
Если вы набираете вес в 40+, то дело не только в замедлении метаболизма. Гораздо большую роль играют снижение уровня физической активности, изменение пищевых привычек и сидячий образ жизни. Вот что поможет решить все эти проблемы.
© Ezra Legal

Планирование тренировок. Если у вас снижается мотивация, просто уменьшите интенсивность упражнений. Даже немного физической активности будет полезнее, чем совсем ничего.

Выбор активных хобби. Главное, чтобы вам это нравилось. Можете рассмотреть баскетбол, игру в пиклбол, ходьбу, танцы, каякинг и пр.

Перерывы на ходьбу. Рик Ричи, мастер-инструктор NASM, рекомендует вставать и ходить каждые 30 минут в течение 60 секунд.

© Shutterstock

Движение при первых мыслях о нём. Если вы думаете, что будет здорово пробежаться трусцой до своей машины - сделайте это. Не откладывайте на потом.

Поднятие тяжестей. С возрастом (после 30 лет) мы теряем мышечную массу - от 3% до 8% каждые десять лет. Силовые тренировки играют ключевую роль в её наращивании и поддержании.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.