Активные хобби и другие фитнес-привычки, которые помогут оставаться стройными после 40 лет

Активные хобби и другие фитнес-привычки, которые помогут оставаться стройными после 40 летВозьмите это себе на заметку
Планирование тренировок. Если у вас снижается мотивация, просто уменьшите интенсивность упражнений. Даже немного физической активности будет полезнее, чем совсем ничего.
Выбор активных хобби. Главное, чтобы вам это нравилось. Можете рассмотреть баскетбол, игру в пиклбол, ходьбу, танцы, каякинг и пр.
Перерывы на ходьбу. Рик Ричи, мастер-инструктор NASM, рекомендует вставать и ходить каждые 30 минут в течение 60 секунд.
Движение при первых мыслях о нём. Если вы думаете, что будет здорово пробежаться трусцой до своей машины - сделайте это. Не откладывайте на потом.
Поднятие тяжестей. С возрастом (после 30 лет) мы теряем мышечную массу - от 3% до 8% каждые десять лет. Силовые тренировки играют ключевую роль в её наращивании и поддержании.
