Активные видеоигры оказались полезнее для людей, чем физиотерапия

Активные видеоигры оказались полезнее для людей, чем физиотерапияК такому выводу пришли учёные из Северо-восточного университета
Недавно стало известно, что активные видеоигры вроде Wii Fit и Dance Dance Revolution помогают людям восстанавливаться после болезни. Причём действуют они даже эффективнее, чем традиционная физиотерапия.
Фото: Amdocs
Исследователи из Северо-восточного университета узнали, что видеоигры типа Wii Fit и Dance Dance Revolution помогают людям улучшить чувство равновесия. Причём они оказались эффективнее обычной физиотерапии.
Команда учёных под руководством Эми Лу, адъюнкт-профессора коммуникативных исследований в Северо-Восточном университете, провела анализ нескольких тысяч научных работ, посвящённых активным видеоиграм. Затем они отобрали несколько сотен исследований и разделили работы на несколько категорий в зависимости от того, что конкретно в этих исследованиях изучалось.
Alyssa Stone
По мнению адъюнкт-профессора Эми Лу, видеоигры всё-таки вряд ли полностью могут заменить физические нагрузки вроде баскетбола и футбола. Однако это хорошая альтернатива данным видам активности. Кроме того, конкретно в ходе нового исследования специалисты обнаружили, что активные видеоигры работают лучше, чем традиционные методы лечения. Наибольшее влияние оказывают такие игры на детей, а затем - на пожилых.
Статья, посвящённая проведённому исследованию, была опубликована в Archives of Physical Medicine and Rehabilitation.
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