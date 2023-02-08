Активные видеоигры оказались полезнее для людей, чем физиотерапия

По мнению адъюнкт-профессора Эми Лу, видеоигры всё-таки вряд ли полностью могут заменить физические нагрузки вроде баскетбола и футбола. Однако это хорошая альтернатива данным видам активности. Кроме того, конкретно в ходе нового исследования специалисты обнаружили, что активные видеоигры работают лучше, чем традиционные методы лечения. Наибольшее влияние оказывают такие игры на детей, а затем - на пожилых.

Статья, посвящённая проведённому исследованию, была опубликована в Archives of Physical Medicine and Rehabilitation.

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