Алкоголь и не только: чего нужно избегать после 5 вечера для снижения риска инсульта

Вот чего эксперты рекомендуют избегать после 5 часов вечера, чтобы не столкнуться с инсультом.

Поздний ужин. Он может нарушить циркадный ритм организма, плохо повлиять на обмен веществ и кровяное давление. Об этом предупредила Мишель Рутенштейн, магистр наук, сертифицированный диетолог CDCES. Со временем эти нарушения могут привести к болезням сердца и сосудов, включая инсульт. Согласно научным исследованиям, последний приём пищи после 9 вечера связан с более высоким риском возникновения инсульта, чем ужин раньше. Похожий риск связан и с поздним завтраком.

Отдых на диване. Согласно результатам одного исследования, физически неактивные люди моложе 60 лет, которые проводили более восьми часов в день за просмотром телевизора, перед компьютером или за чтением, в 3,5 раза чаще сталкивались с инсультом, чем те, кто меньше времени проводил в сидячем положении. Хорошая новость заключается в том, что даже небольшое количество физической активности приносит пользу. Один метаанализ показал, что увеличение скорости ходьбы человека на 1,06 км/ч связано со снижением риска возникновения инсульта на 13%.