Алкоголь и не только: чего нужно избегать после 5 вечера для снижения риска инсульта

Алкоголь и не только: чего нужно избегать после 5 вечера для снижения риска инсультаОб этом важно знать
Вот чего эксперты рекомендуют избегать после 5 часов вечера, чтобы не столкнуться с инсультом.
Поздний ужин. Он может нарушить циркадный ритм организма, плохо повлиять на обмен веществ и кровяное давление. Об этом предупредила Мишель Рутенштейн, магистр наук, сертифицированный диетолог CDCES. Со временем эти нарушения могут привести к болезням сердца и сосудов, включая инсульт. Согласно научным исследованиям, последний приём пищи после 9 вечера связан с более высоким риском возникновения инсульта, чем ужин раньше. Похожий риск связан и с поздним завтраком.
Отдых на диване. Согласно результатам одного исследования, физически неактивные люди моложе 60 лет, которые проводили более восьми часов в день за просмотром телевизора, перед компьютером или за чтением, в 3,5 раза чаще сталкивались с инсультом, чем те, кто меньше времени проводил в сидячем положении. Хорошая новость заключается в том, что даже небольшое количество физической активности приносит пользу. Один метаанализ показал, что увеличение скорости ходьбы человека на 1,06 км/ч связано со снижением риска возникновения инсульта на 13%.
Алкоголь. Трой Александер-Эл, доктор медицины, подчёркивает: спиртное усиливает воспаление и повреждает клетки. Одно исследование показало, что умеренное и высокое потребление алкоголя связано с более высокой вероятностью возникновения инсульта. Даже пять или более напитков в день за раз всего один раз в месяц увеличивает этот риск.
Слишком поздний отход ко сну. Согласно научным исследованиям, избыток и недостаток сна повышают риск возникновения инсульта. Один метаанализ продемонстрировал, что те, кто спал пять или меньше часов в сутки, имели на 33% больше шансов столкнуться с инсультом, а те, кто проводил во сне восемь или более часов в сутки, - на 71% больше.
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