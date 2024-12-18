Аллергический ринит оказался связан с грибками в носу

Аллергический ринит оказался связан с грибками в носуК такому выводу пришли учёные
По оценкам, от 25 до 40% людей во всём мире страдают от воспаления слизистых оболочек носа. И причина этого, вероятно, в том, что у них в носу есть грибки.
Для изучения состава бактерий в носу эксперты взяли мазки из носа у 214 пациентов с аллергией и 125 здоровых участников.
В результате было обнаружено от 7 до 10 наиболее распространённых видов грибков носа. У людей с респираторными заболеваниями бактерий в носу в целом было больше и они были разнообразнее. По словам доктора Луиса Дельгадо из Университета Порту (Португалия), одного из авторов нового исследования, это значит, что носовая полость — основной резервуар грибков, связанных с аллергическим ринитом.
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