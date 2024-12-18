Аллергический ринит оказался связан с грибками в носу

По оценкам, от 25 до 40% людей во всём мире страдают от воспаления слизистых оболочек носа. И причина этого, вероятно, в том, что у них в носу есть грибки.

Для изучения состава бактерий в носу эксперты взяли мазки из носа у 214 пациентов с аллергией и 125 здоровых участников.