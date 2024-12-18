Фитнес и здоровье
Опубликовано 18 декабря 2024, 20:15
1 мин.

Аллергический ринит оказался связан с грибками в носу

К такому выводу пришли учёные
Недавнее исследование показало, что у людей с аллергическим ринитом в носу присутствуют различные колонии грибков. Это и есть причина постоянного насморка.
Аллергический ринит оказался связан с грибками в носу
© The Salt Room

По оценкам, от 25 до 40% людей во всём мире страдают от воспаления слизистых оболочек носа. И причина этого, вероятно, в том, что у них в носу есть грибки.

Для изучения состава бактерий в носу эксперты взяли мазки из носа у 214 пациентов с аллергией и 125 здоровых участников.

Аллергический ринит оказался связан с грибками в носу
© Getty

В результате было обнаружено от 7 до 10 наиболее распространённых видов грибков носа. У людей с респираторными заболеваниями бактерий в носу в целом было больше и они были разнообразнее. По словам доктора Луиса Дельгадо из Университета Порту (Португалия), одного из авторов нового исследования, это значит, что носовая полость — основной резервуар грибков, связанных с аллергическим ринитом.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.