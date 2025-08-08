Аллергия и другие серьёзные побочные эффекты овсяного молока

Аллергия и другие серьёзные побочные эффекты овсяного молокаЕсли вы будете его пить каждый день
Аллергическая реакция. При аллергии на овёс у вас могут появиться раздражение или зуд кожи. В очень редких случаях может возникнуть опасная для жизни анафилактическая реакция, при которой становится трудно дышать. Кроме того, аллергическая реакция у некоторых возникает на такие добавки в овсяном молоке, как ксантановая камедь.
Вздутие живота и расстройство желудка. Высокое содержание клетчатки в овсе может вызвать у некоторых людей вздутие.
Дополнительный сахар. Некоторые производители добавляют в овсяное молоко сахар. Это может привести к увеличению веса, проблемам с зубами, повысить риск развития диабета 2 типа, болезней сердца.
Много углеводов. Диета с высоким содержанием углеводов может вызвать набор веса, усталость, снижение бдительности.
Глютен и соя. Овсяное молоко может производиться на предприятии, где делают продукты, содержащие глютен. Из-за этого в нём может содержаться глютен или соя.
Добавленные ингредиенты. Изучайте этикетку перед покупкой овсяного молока.
Дисбаланс питательных веществ у младенцев. В овсяном молоке меньше белка, чем в коровьем, а также содержатся сахар и другие вредные добавки. Поэтому его можно пить только детям старше 1 года, но и то оно не может быть полноценной заменой коровьего молока.
