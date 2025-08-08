Аллергия и другие серьёзные побочные эффекты овсяного молока

Аллергическая реакция. При аллергии на овёс у вас могут появиться раздражение или зуд кожи. В очень редких случаях может возникнуть опасная для жизни анафилактическая реакция, при которой становится трудно дышать. Кроме того, аллергическая реакция у некоторых возникает на такие добавки в овсяном молоке, как ксантановая камедь.

Вздутие живота и расстройство желудка. Высокое содержание клетчатки в овсе может вызвать у некоторых людей вздутие.

Дополнительный сахар. Некоторые производители добавляют в овсяное молоко сахар. Это может привести к увеличению веса, проблемам с зубами, повысить риск развития диабета 2 типа, болезней сердца.

Много углеводов. Диета с высоким содержанием углеводов может вызвать набор веса, усталость, снижение бдительности.