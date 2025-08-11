Аллергия и не только: названы побочные эффекты безлактозного молока

Опубликовано 11 августа 2025, 13:301 мин.
Аллергия и не только: названы побочные эффекты безлактозного молокаЕсли его пить каждый день
Безлактозное молоко может стать хорошим выбором, если у вас проблемы с перевариванием лактозы (сахара, который содержится в молочных продуктах). Однако у некоторых людей ежедневное употребление такого молока может вызвать нежелательные побочные эффекты.
Аллергическая реакция. Безлактозное молоко может вызвать аллергию у людей, страдающих аллергией на обычное молоко.
Расстройство пищеварения. Такая реакция может возникнуть у людей с чувствительностью к гуаровой камеди. Её добавляют в некоторые, но не во все виды безлактозного молока. Проверьте его состав перед покупкой.
Повышение уровня сахара в крови. Ежедневное употребление большого количества безлактозных молочных продуктов может негативно сказаться на уровень глюкозы в крови.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.