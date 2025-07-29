Ананас и другие полезные для здоровья закуски, которые можно взять на пляж

Арбуз. Он более чем на 90% состоит из воды, богат ликопином, который защищает кожу от УФ-излучения. Чтобы сделать перекус более сытным, сочетайте арбуз с источником белка.

Гуакамоле с картофелем фри. Это богатый клетчаткой соус. Его делают из пюре авокадо, добавляя иногда нарезанный лук и помидоры, сок лайма. Сочетайте гуакамоле с овощными палочками, чипсами из тортильи или бананов.

Ананас. Этот фрукт на 86% состоит из воды, содержит много витамина С, В6, меди, мощных антиоксидантов.

Вишня. В ней содержится большое количество антиоксидантов, витамина С, клетчатки. Для более сытного перекуса сочетайте вишню с солёным миндалём.

Сэндвичи с индейкой. Это хороший источник белка, витаминов группы В, селена, цинка. Добавьте также в сэндвичи салат, ломтики помидоров, сыра чеддер, сливочный хумус или пюре из авокадо.

Куриный салат. Смешайте его с кружочками огурца, салатными чашечками, чипсами из банана или кростини. Это сделает закуску ещё сытнее.