Фитнес и здоровье
Опубликовано 28 мая 2025, 20:15
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Ананасы и другие лучшие замороженные фрукты для здоровья кишечника

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Эндрю Боксер, доктор медицины , гастроэнтеролог из Gastroenterology Associates of New Jersey, говорит, что в кишечнике живут триллионы микробов, влияющих на пищеварение, иммунную функцию, воспаление и настроение. Здоровый кишечник позволяет эффективно расщеплять пищу, усваивать питательные вещества, защищает от вредных веществ, поддерживает сбалансированный иммунный ответ.
Ананасы и другие лучшие замороженные фрукты для здоровья кишечника
© Getty / Mabelin Santos

Замороженные фрукты - это часто более доступный вариант, чем свежие. И вот на какие продукты нужно обратить внимание для лучшего здоровья кишечника.

Ягоды. Полезнее всего для кишечника черника. Это источник антиоксидантов, а ещё эта ягода уменьшает воспаление. Малина содержит клетчатку, как и черника. Особенно полезна малина для людей с синдромом раздражённого кишечника.

Вишня. В ней много клетчатки и полифенолов, которые способствуют микробному разнообразию. Это ключ к устойчивой работе кишечника.

Манго. Его легче найти в замороженном виде, чем в свежем. Манго даёт клетчатку и полифенолы.

Ананасы и другие лучшие замороженные фрукты для здоровья кишечника
© Getty Images. EatingWell Design

Бананы. Лучше выбирать слегка зелёный фрукт, так как они содержит резистентный крахмал. Это тип пребиотической клетчатки, которая питает полезные кишечные бактерии и поддерживает здоровье толстой кишки.

Ананасы. В их составе есть бромелайн, который расщепляет белок во время пищеварения. Это уменьшает вздутие живота.

Драконий фрукт. Он добавит к вашему смузи много клетчатки, которая поддерживает регулярный стул.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.