Ананасы и другие лучшие замороженные фрукты для здоровья кишечника

Ананасы и другие лучшие замороженные фрукты для здоровья кишечникаДобавьте их в свой рацион
Замороженные фрукты - это часто более доступный вариант, чем свежие. И вот на какие продукты нужно обратить внимание для лучшего здоровья кишечника.
Ягоды. Полезнее всего для кишечника черника. Это источник антиоксидантов, а ещё эта ягода уменьшает воспаление. Малина содержит клетчатку, как и черника. Особенно полезна малина для людей с синдромом раздражённого кишечника.
Вишня. В ней много клетчатки и полифенолов, которые способствуют микробному разнообразию. Это ключ к устойчивой работе кишечника.
Манго. Его легче найти в замороженном виде, чем в свежем. Манго даёт клетчатку и полифенолы.
Бананы. Лучше выбирать слегка зелёный фрукт, так как они содержит резистентный крахмал. Это тип пребиотической клетчатки, которая питает полезные кишечные бактерии и поддерживает здоровье толстой кишки.
Ананасы. В их составе есть бромелайн, который расщепляет белок во время пищеварения. Это уменьшает вздутие живота.
Драконий фрукт. Он добавит к вашему смузи много клетчатки, которая поддерживает регулярный стул.
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