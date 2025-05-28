Ананасы и другие лучшие замороженные фрукты для здоровья кишечника

Замороженные фрукты - это часто более доступный вариант, чем свежие. И вот на какие продукты нужно обратить внимание для лучшего здоровья кишечника.

Ягоды. Полезнее всего для кишечника черника. Это источник антиоксидантов, а ещё эта ягода уменьшает воспаление. Малина содержит клетчатку, как и черника. Особенно полезна малина для людей с синдромом раздражённого кишечника.

Вишня. В ней много клетчатки и полифенолов, которые способствуют микробному разнообразию. Это ключ к устойчивой работе кишечника.

Манго. Его легче найти в замороженном виде, чем в свежем. Манго даёт клетчатку и полифенолы.