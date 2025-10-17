Ананасы и не только: какие полезные для здоровья консервы нужно всегда иметь дома

Ананасы и не только: какие полезные для здоровья консервы нужно всегда иметь домаОни дадут вам столько же питательных веществ, сколько и свежие продукты
Фасоль. Это хороший источник растительного белка, железа, магния, калия, цинка, фолиевой кислоты. Так в ней много углеводов, клетчатки и мало жира. При этом в консервированной фасоли часто содержится много натрия. Чтобы снизить его количество, сливайте в воду и промывайте продукт.
Чечевица. Она даст вам много клетчатки и белка, при этом в ней мало жира. Благодаря этому вы нормализуете уровень сахара и холестерина в крови, замедлите пищеварение. Сочетайте чечевицу с цельнозерновыми продуктами, чтобы получать все необходимые аминокислоты.
Сардины. Одна банка (92 г) этой рыбы содержит около 23 г белка. Также она даст вам 88% суточной нормы селена, 27% кальция, 22% витамина D и 15% железа. Для снижения калорийности выбирайте сардины, консервированные в собственном соку.
Тыква. 245 г консервированной тыквы содержат 7 г клетчатки и мало калорий. Также вы получите 212% от рекомендуемой суточной нормы витамина А.
Ананасы. Из одной чашки ананасов можно получить 19% от рекомендуемой суточной нормы витамина С. Правда, у этого фрукта высокий гликемический индекс, поэтому его важно сочетать с продуктами, содержащими много белка (молоко, йогурт). Покупайте консервированные ананасы в собственном соку.
Артишоки. Они богаты клетчаткой, витамином А, калием, магнием, фолиевой кислотой, полифенолами. Полезны эти овощи и для кишечника, так как содержат пребиотик инулин.
