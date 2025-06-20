Ангедония: что делать, если вы не получаете удовольствия от жизни

Сегодня учёные знают, что ангедония включает отсутствие удовольствия, а также отсутствие мотивации даже к поиску приятных вещей. Один из важных факторов развития этого состояния - дофамин. Выделение этой молекулы у людей с ангедонией нарушено, что притупляет их систему вознаграждения мозга. Иногда такое нарушение является следствием психического состояния (шизофрении, депрессии) или злоупотребления психоактивными веществами. У многих людей хронический стресс тоже может вызвать дисфункцию дофамина.

Есть несколько вещей, которые вы можете сделать, чтобы справиться с ангедонией. Их назвал профессор Диего Пиццагалли, нейробиолог из Калифорнийского университета в Ирвайне, США.

Первое - уменьшите количество стресса в жизни. Вредный стресс включает три компонента: это отсутствие контроля над ситуацией, непредсказуемость и потенциальная возможность унижения. Первым делом можете определить, какие вещи в вашей жизни подходят под это описание. Отличные способы снятия стресса - это достаточное количество сна и физические упражнения. Упражнения способны также уменьшить воспаление.