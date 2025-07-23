Антибиотики и другие лекарства, которые могут навредить слуху

Антибиотики и другие лекарства, которые могут навредить слухуОб этом важно знать
Антибиотики. Гентамицин, тобрамицин и стрептомицин назначают обычно при серьёзных инфекциях: сепсис, менингит или туберкулёз. При этих состояниях быстрое лечение может спасти жизнь. Часто польза в этом случае перевешивает возможный риск потери слуха. Эти препараты могут вызвать необратимую потерю слуха, особенно если их принимать в больших дозах или длительное время. Также с проблемами со слухом связаны такие антибиотики, как эритромицин, азитромицин, ванкомицин.
Сердечные лекарства. Фуросемид и буметанид могут при введении в высоких дозах или внутривенно привести к временной потере слуха. Некоторые препараты от давления способны вызвать шум в ушах.
Химиотерапия. Высокой ототоксичностью обладают некоторые химиотерапевтические препараты, особенно содержащие платину (цисплатин и карбоплатин). До 60% пациентов, получающих цисплатин, испытывают ту или иную степень потери слуха.
Обезболивающие. Высокие дозы популярных обезболивающих средств (в том числе аспирина, ибупрофена и напроксена, парацетамола) связаны с шумом в ушах и потерей слуха. В большинстве случаев эти побочные эффекты проходят после прекращения приёма лекарств.
Противомалярийные препараты. Хлорохин и хинин способны вызвать шум в ушах и необратимую потерю слуха. Гидроксихлорохин, используемый для лечения волчанки и ревматоидного артрита, представляет схожий риск.
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