Антибиотики и другие лекарства, которые могут навредить слуху

Антибиотики. Гентамицин, тобрамицин и стрептомицин назначают обычно при серьёзных инфекциях: сепсис, менингит или туберкулёз. При этих состояниях быстрое лечение может спасти жизнь. Часто польза в этом случае перевешивает возможный риск потери слуха. Эти препараты могут вызвать необратимую потерю слуха, особенно если их принимать в больших дозах или длительное время. Также с проблемами со слухом связаны такие антибиотики, как эритромицин, азитромицин, ванкомицин.

Сердечные лекарства. Фуросемид и буметанид могут при введении в высоких дозах или внутривенно привести к временной потере слуха. Некоторые препараты от давления способны вызвать шум в ушах.

Химиотерапия. Высокой ототоксичностью обладают некоторые химиотерапевтические препараты, особенно содержащие платину (цисплатин и карбоплатин). До 60% пациентов, получающих цисплатин, испытывают ту или иную степень потери слуха.