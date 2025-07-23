Антибиотики и не только: эти лекарства и БАДы сделают вашу кожу более чувствительной к солнцу

Противоревматические препараты, модифицирующие течение заболевания (БПВП). Среди примеров таких лекарств - арава (лефлуномид), имуран (азатиоприн), плаквенил (гидроксихлорохин), трексалл (метотрексат).

Ретиноиды. Они уменьшают толщину верхнего слоя эпидермиса (защитного барьера кожи) и делают кожу более чувствительной к раздражению и солнечным ожогам.

Сульфонилмочевины. Это класс препаратов, который принимают при диабете 2 типа.

Противозачаточные таблетки. Они тоже могут повысить чувствительность кожи к ультрафиолету.

Зверобой. Эта добавка может вызвать патологическую кожную сыпь.

Некоторые средства по уходу за кожей. Витамин С, например, может снижать выработку меланина и естественную защиту кожу от УФ-лучей, а ретинолы, гликолевая кислота или бензоилпероксид удаляют наружный слой кожи.

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