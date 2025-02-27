Фитнес и здоровье
Опубликовано 27 февраля 2025, 09:00
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Антидепрессанты оказались связаны с ускоренным снижением когнитивных способностей

При деменции
В ходе нового исследования обнаружилось, что антидепрессанты могут негативно повлиять на работу мозга у людей с деменцией. Опубликованы результаты этой работы были в BMC Medicine.
Антидепрессанты оказались связаны с ускоренным снижением когнитивных способностей
© Pixabay/CC0 Public Domain

Новое исследование было основано на данных Шведского реестра деменции (SveDem). Оно показало, что у людей с деменцией, которые принимали антидепрессанты, было более выраженное снижение когнитивных функций по сравнению с теми, кто эти препараты не принимал.

Основана была научная работа на комплексном анализе данных регистра 18 740 пациентов. Из них примерно 23% лечились антидепрессантами.

Антидепрессанты оказались связаны с ускоренным снижением когнитивных способностей

© Melbourne Medical School

С самым быстрым снижением когнитивных способностей был связан СИОЗС эсциталопрам. За ним шли циталопрам и сертралин. Менее негативное влияние оказал на мозг миртазапин по сравнению с эсциталопрамом.

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