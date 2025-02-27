Антидепрессанты оказались связаны с ускоренным снижением когнитивных способностей

Опубликовано 27 февраля 2025, 09:001 мин.
Антидепрессанты оказались связаны с ускоренным снижением когнитивных способностейПри деменции
В ходе нового исследования обнаружилось, что антидепрессанты могут негативно повлиять на работу мозга у людей с деменцией. Опубликованы результаты этой работы были в BMC Medicine.
Новое исследование было основано на данных Шведского реестра деменции (SveDem). Оно показало, что у людей с деменцией, которые принимали антидепрессанты, было более выраженное снижение когнитивных функций по сравнению с теми, кто эти препараты не принимал.
Основана была научная работа на комплексном анализе данных регистра 18 740 пациентов. Из них примерно 23% лечились антидепрессантами.
С самым быстрым снижением когнитивных способностей был связан СИОЗС эсциталопрам. За ним шли циталопрам и сертралин. Менее негативное влияние оказал на мозг миртазапин по сравнению с эсциталопрамом.
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Источник:Medical Xpress
Автор:Валерия Филимонова