Антидепрессанты оказались связаны с ускоренным снижением когнитивных способностей

Новое исследование было основано на данных Шведского реестра деменции (SveDem). Оно показало, что у людей с деменцией, которые принимали антидепрессанты, было более выраженное снижение когнитивных функций по сравнению с теми, кто эти препараты не принимал.

Основана была научная работа на комплексном анализе данных регистра 18 740 пациентов. Из них примерно 23% лечились антидепрессантами.