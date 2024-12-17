Антидепрессанты, варфарин и не только: с какими препаратами опасно пить зверобой

Гормональные контрацептивы. Зверобой влияет на некоторые ферменты печени, расщепляющие лекарства. При приёме вместе с контрацептивами он снижает их эффективность и повышает риск возникновения беременности. Но нет доказательств того, что эта добавка влияет на эффективность инъекционных прогестагенных контрацептивов, гормональной спирали (ВМС) и негормональных вариантов (медная спираль).

Антидепрессанты. Считается, что зверобой действует подобно антидепрессантам, увеличивая уровень серотонина и норадреналина. При сочетании зверобоя с этими лекарствами может развиться серотониновый синдром. Он способен вызвать спутанность сознания, подёргивание мышц, потливость, судороги, нерегулярное сердцебиение.

Противомигренозные препараты. Они действуют по принципу имитации серотонина. Из-за этого при их сочетании со зверобоем повышает риск возникновения серотонинового синдрома.