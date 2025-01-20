Фитнес и здоровье
Опубликовано 20 января 2025, 03:00
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Антиоксиданты, сжигатели жира: перечислены бесполезные биодобавки

Даже не тратьте на них деньги
Большинство биодобавок на самом деле бесполезны. Об этом подробнее рассказал доктор Бартек Кульчиньский.
Антиоксиданты, сжигатели жира: перечислены бесполезные биодобавки
© American Academy of Audiology

Антиоксиданты. Вместо этого врач рекомендует сбалансировать употребление кислотообразующих (рыба, мясо, сыры, орехи, семена, стручки, зерновые продукты) и подщелачивающих продуктов (фрукты, овощи).

Сжигатели жира. Эффективность таких препаратов невелика.

Препараты для повышения уровня тестостерона у мужчин.

Антиоксиданты, сжигатели жира: перечислены бесполезные биодобавки
© flickr.com / Steven Depolo

Добавки с фосфором. На самом деле мы и так очень много употребляем этого элемента ежедневно.

Коллоидное серебро. В профессиональной литературе нет подтверждений того, что пероральный приём этого вещества эффективен. Более того, зафиксированы даже случаи побочных эффектов после такого лечения. Например, у людей развивались сердечная недостаточность, тяжёлая анемия.

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