Антиоксиданты, сжигатели жира: перечислены бесполезные биодобавки

Антиоксиданты, сжигатели жира: перечислены бесполезные биодобавкиДаже не тратьте на них деньги
Антиоксиданты. Вместо этого врач рекомендует сбалансировать употребление кислотообразующих (рыба, мясо, сыры, орехи, семена, стручки, зерновые продукты) и подщелачивающих продуктов (фрукты, овощи).
Сжигатели жира. Эффективность таких препаратов невелика.
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Добавки с фосфором. На самом деле мы и так очень много употребляем этого элемента ежедневно.
Коллоидное серебро. В профессиональной литературе нет подтверждений того, что пероральный приём этого вещества эффективен. Более того, зафиксированы даже случаи побочных эффектов после такого лечения. Например, у людей развивались сердечная недостаточность, тяжёлая анемия.
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