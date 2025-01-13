Фитнес и здоровье
Опубликовано 13 января 2025, 07:30
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Апельсиновая корка оказалась полезна для здоровья кишечника

Вот почему эксперты призывают её есть
Учёные из Нигерии подробно изучили работы, связанные с апельсиновой цедрой, её составом и влиянием на здоровье человека. Результаты этого исследования опубликованы в журнале Human Nutrition & Metabolism.
Апельсиновая корка оказалась полезна для здоровья кишечника
© CoffeeSock

По словам авторов нового исследования, апельсиновая кожура богата полифенолами и клетчаткой. В частности, в ней много пектина. Это тип растворимой клетчатки, впитывающий воду и облегчающий дефекацию. Также растворимая клетчатка замедляет пищеварение, помогая стабилизировать уровень сахара в крови, выводит из организма холестерин, снижает кровяное давление.

Апельсиновая корка оказалась полезна для здоровья кишечника
© SPICEography

Есть также доказательства того, что апельсиновая корка полезна для микробиома кишечника благодаря сразу нескольким веществам. Это клетчатка (способствует росту полезных микроорганизмов в кишечнике), флавоноиды (подавляют рост потенциально вредных бактерий в кишечнике, стимулируют рост множества полезных бактерий), полифенолы (способствуют выживанию пребиотиков), флаванолы (укрепляют кишечный барьер).

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