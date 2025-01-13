Апельсиновая корка оказалась полезна для здоровья кишечника

Есть также доказательства того, что апельсиновая корка полезна для микробиома кишечника благодаря сразу нескольким веществам. Это клетчатка (способствует росту полезных микроорганизмов в кишечнике), флавоноиды (подавляют рост потенциально вредных бактерий в кишечнике, стимулируют рост множества полезных бактерий), полифенолы (способствуют выживанию пребиотиков), флаванолы (укрепляют кишечный барьер).

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