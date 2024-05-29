Войти
Продолжая, Вы принимаете Условия и Политику конфиденциальности Rambler&Co ID
Фитнес и здоровье
Опубликовано 29 мая 2024, 21:45
1 мин.

Апельсиновая кожура оказалась полезна для здоровья сердца

Это выяснили специалисты из Университета Флориды
Оказывается, апельсиновая корка может послужить ключом к улучшению здоровья сердечно-сосудистой системы. Результаты этого исследования были опубликованы в Journal of Agricultural and Food Chemistry.
Апельсиновая кожура оказалась полезна для здоровья сердца
© Pixabay/CC0 Public Domain

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, болезни сердца — это основная причина смерти людей обоих полов, а также большинства расовых и этнических групп. Недавние работы показали, что некоторые кишечные бактерии приводят к развитию сердечно-сосудистых заболеваний.

Команда учёных исследовала потенциал экстрактов апельсиновой корки для снижения выработки N-оксид триметиламина (ТМАО) и триметиламина (ТМА). Специалисты протестировали два типа экстрактов: полярную фракцию и неполярную фракцию.

Апельсиновая кожура оказалась полезна для здоровья сердца
© ligora/Getty Images

Результаты эксперимента показали, что экстракт неполярной фракции апельсиновой корки эффективно подавляет выработку вредных химических веществ. Кроме того, учёные обнаружили в экстракте полярной фракции апельсиновой корки ферулоилпутресцин, который значительно тормозит фермент, ответственный за выработку ТМА.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.