Апельсиновая кожура оказалась полезна для здоровья сердца

Апельсиновая кожура оказалась полезна для здоровья сердцаЭто выяснили специалисты из Университета Флориды
По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, болезни сердца — это основная причина смерти людей обоих полов, а также большинства расовых и этнических групп. Недавние работы показали, что некоторые кишечные бактерии приводят к развитию сердечно-сосудистых заболеваний.
Команда учёных исследовала потенциал экстрактов апельсиновой корки для снижения выработки N-оксид триметиламина (ТМАО) и триметиламина (ТМА). Специалисты протестировали два типа экстрактов: полярную фракцию и неполярную фракцию.
Результаты эксперимента показали, что экстракт неполярной фракции апельсиновой корки эффективно подавляет выработку вредных химических веществ. Кроме того, учёные обнаружили в экстракте полярной фракции апельсиновой корки ферулоилпутресцин, который значительно тормозит фермент, ответственный за выработку ТМА.
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