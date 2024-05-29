Апельсиновая кожура оказалась полезна для здоровья сердца

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, болезни сердца — это основная причина смерти людей обоих полов, а также большинства расовых и этнических групп. Недавние работы показали, что некоторые кишечные бактерии приводят к развитию сердечно-сосудистых заболеваний.

Команда учёных исследовала потенциал экстрактов апельсиновой корки для снижения выработки N-оксид триметиламина (ТМАО) и триметиламина (ТМА). Специалисты протестировали два типа экстрактов: полярную фракцию и неполярную фракцию.