Апельсиновый сок на завтрак смог снизить кровяное давление

Опубликовано 09 июля 2024, 21:00
1 мин.
Апельсиновый сок на завтрак смог снизить кровяное давлениеВозьмите это себе на заметку
Повышенное давление может со временем плохо влиять на здоровье человека. Новое же исследование показало, что один напиток с утра помогает с этим справиться.
Результаты исследования, опубликованного в журнале SpringerLink, продемонстрировали, что стакан апельсинового сока на завтрак может снизить кровяное давление.
Оказалось, что повышенное содержание гесперидина в апельсиновом соке снижает показатели систолического артериального давления. При более длительном приёме этого сока изменения будут значительнее.
Систолическое кровяное давление представляет собой силу, с которой сердце качает кровь в организме человека.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.
Источник:ИноСМИ
Автор:Валерия Филимонова