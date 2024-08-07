Апельсиновый сок помог снизить уровень холестерина в крови

Исследование 2023 года, опубликованное в журнале Lipids in Health and Disease, показало, что употребление двух стаканов апельсинового сока в сутки снижает уровень холестерина в крови.

В эксперименте участвовали 129 добровольцев в возрасте от 18 до 66 лет. Из них 41% как минимум год употребляли 480 мл (два стакана) апельсинового сока в день. Оказалось, что у людей, которые употребляли этот напиток, общий уровень холестерина был гораздо ниже, чем у тех, кто не делал этого.