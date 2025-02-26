Апельсины помогут вам защититься от депрессии

Эксперты обнаружили, что употребление одного среднего апельсина в сутки помогает снизить вероятность развития депрессии где-то на 20%. Этот эффект характерен в целом для цитрусовых.

Бактерии F. prausnitzii оказались также более распространены у тех, кто не страдал от депрессии, по сравнению с людьми с этим расстройством.

Также учёные обратились к похожему исследованию под названием Men’s Lifestyle Validation Study. И в нём они тоже заметили, что повышение уровня F. prausnitzii у мужчин было связано со снижением риска возникновения депрессии.

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