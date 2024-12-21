Апноэ во сне оказалось связано с изменениями в мозге

В новом исследовании приняли участие 2667 латиноамериканцев. Их средний возраст составил 68 лет.

Всех добровольцев разделили на три группы. В первую входили те, у кого было менее пяти нарушений сна в час или не было проблем со сном, во вторую — люди, имеющие от пяти до 15 нарушений и лёгкие проблемы со сном, в третью — участники, у которых было более 15 нарушений сна в умеренные или тяжёлые проблемы со сном. Также учёные измеряли у людей уровень кислорода в крови.

Через 10 лет участники сделали сканирование мозга для измерения объёма мозга и гиперинтенсивности белого вещества.