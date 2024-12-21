Фитнес и здоровье
Опубликовано 21 декабря 2024, 00:45
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Апноэ во сне оказалось связано с изменениями в мозге

У таких людей может быть увеличен гиппокамп
В ходе нового исследования, результаты которого опубликованы в онлайн-выпуске журнала Neurology, учёные обнаружили новые подробности о людях с апноэ во сне. Оказывается, у них происходят изменения в глубоких частях мозга, белом веществе. Это распространённый признак ухудшения здоровья мозга, которое развивается с возрастом.
Апноэ во сне оказалось связано с изменениями в мозге
© Ohio State Health & Discovery

В новом исследовании приняли участие 2667 латиноамериканцев. Их средний возраст составил 68 лет.

Всех добровольцев разделили на три группы. В первую входили те, у кого было менее пяти нарушений сна в час или не было проблем со сном, во вторую — люди, имеющие от пяти до 15 нарушений и лёгкие проблемы со сном, в третью — участники, у которых было более 15 нарушений сна в умеренные или тяжёлые проблемы со сном. Также учёные измеряли у людей уровень кислорода в крови.

Через 10 лет участники сделали сканирование мозга для измерения объёма мозга и гиперинтенсивности белого вещества.

Апноэ во сне оказалось связано с изменениями в мозге
© Google DeepMind from Pexels

После учёта всех необходимых факторов выяснилось, что у людей из группы с наибольшим количеством проблем со сном объём мозга в гиппокампе был на 0,24 кубических сантиметра больше, чем у тех, у кого был нормальный сон. Также специалисты обнаружили, что при каждом дополнительном нарушении сна происходило увеличение объёма мозга в гиппокампе на 0,006 кубических сантиметров. С увеличением гиппокампа и гиперинтенсивности белого вещества был связан и низкий уровень кислорода в крови во время сна.

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