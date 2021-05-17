Apple поддержала геев выпуском новых ремешков для часов

Apple рассказала, что дизайн ремешка был вдохновлён прайд-флагом, который является символом сообщества лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендерных людей. Также компания увеличила финансовую поддержку организаций, которые занимаются защитой секс-меньшинств.

Помимо основного ремешка Apple выпустила и специальный Pride Edition Nike Sport Loop. Он выглядит так: