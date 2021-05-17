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Фитнес и здоровье
Сегодня в 17:53

Apple поддержала геев выпуском новых ремешков для часов

Сегодня — Международный день борьбы с гомофобией
Сегодня в Международный день борьбы с гомофобией, трансфобией и бифобией компания Apple выпустила новый ремешок для Apple Watch — Pride Edition. Он имеет радужную расцветку.

Apple рассказала, что дизайн ремешка был вдохновлён прайд-флагом, который является символом сообщества лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендерных людей. Также компания увеличила финансовую поддержку организаций, которые занимаются защитой секс-меньшинств.

Помимо основного ремешка Apple выпустила и специальный Pride Edition Nike Sport Loop. Он выглядит так:

Apple

На российском сайте Apple новые ремешки пока не появились. В американской версии новинки есть. Основной ремешок оценён в $99 в США. Nike-версия — в $49. Как утверждает компания, новые аксессуары Pride Edition должны стать доступны для предзаказа с сегодняшнего дня.