Фитнес и здоровье
Сегодня в 17:53
Apple поддержала геев выпуском новых ремешков для часов
Сегодня — Международный день борьбы с гомофобией
Сегодня в Международный день борьбы с гомофобией, трансфобией и бифобией компания Apple выпустила новый ремешок для Apple Watch — Pride Edition. Он имеет радужную расцветку.
Apple рассказала, что дизайн ремешка был вдохновлён прайд-флагом, который является символом сообщества лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендерных людей. Также компания увеличила финансовую поддержку организаций, которые занимаются защитой секс-меньшинств.
Помимо основного ремешка Apple выпустила и специальный Pride Edition Nike Sport Loop. Он выглядит так:
Apple
На российском сайте Apple новые ремешки пока не появились. В американской версии новинки есть. Основной ремешок оценён в $99 в США. Nike-версия — в $49. Как утверждает компания, новые аксессуары Pride Edition должны стать доступны для предзаказа с сегодняшнего дня.