Apple выпустила новые ремешки для часов в поддержку ЛГБТ

Кроме того, вышел новый циферблат Pride для Apple Watch Series 4 или старше под управлением watchOS 8.6. Вдохновлённый несколькими флагами ЛГБТ, новый циферблат «сочетает цвета, чтобы показать силу и поддержку движения ЛГБТК+». Apple также запускает новую кампанию «Снято на iPhone» в Instagram, которая будет касаться художников и деятелей глобального ЛГБТК+ сообщества.