Apple выпустила новые ремешки для часов в поддержку ЛГБТ

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Apple выпустила новые ремешки для часов в поддержку ЛГБТА ещё циферблат
Сегодня Apple анонсировала новые ремешки Pride для Apple Watch в поддержку ЛГБТ-сообщества.
Вышло две модели: Pride Edition Sport Loop и Pride Edition Nike Sport Loop. В модели Pride Edition Sport Loop слово pride («гордость») вплетено непосредственно в ремешок. В браслете используются как цвета радуги, так и цвета, взятые из различных флагов ЛГБТ-сообщества, включая голубой, розовый, белый, чёрный и коричневый.
Кроме того, вышел новый циферблат Pride для Apple Watch Series 4 или старше под управлением watchOS 8.6. Вдохновлённый несколькими флагами ЛГБТ, новый циферблат «сочетает цвета, чтобы показать силу и поддержку движения ЛГБТК+». Apple также запускает новую кампанию «Снято на iPhone» в Instagram, которая будет касаться художников и деятелей глобального ЛГБТК+ сообщества.