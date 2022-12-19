Аптечная ромашка не так полезна, как вы думаете. И вот почему

Аптечная ромашка не так полезна, как вы думаете. И вот почемуОб этом рассказала диетолог
Из ромашки готовят очень полезный для здоровья напиток. Но, по словам диетолога Мирны эль-Фати, в больших количествах ромашка может сильно навредить здоровью.
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В состав ромашки, как отмечает специалист-диетолог Мирна эль-Фати, входит много питательных веществ и витаминов. Все они помогают укрепить иммунитет и здоровье в целом.
Но в больших количествах употреблять ромашку может быть опасно. Например, это относится к тем, у кого есть аллергия на эстроген, кто принимает ромашку в качестве пищевой добавки или длительное время в больших дозах.
Если у вас есть заболевания почек, то перед тем как начать принимать ромашку каждый день, обязательно проконсультируйтесь с врачом. Дело в том, что из-за ромашки у вас может появиться тошнота, рвота, боль. Кроме того, ромашка разжижает кровь, поэтому её нельзя сочетать с антикоагулянтами.
Опасно пить много ромашкового чая во время беременности, так как это может навредить здоровью будущего ребёнка.
Кроме того, если вы будете употреблять ромашку в качестве пищи или пить чай из ромашки, то у вас может появиться покраснение, сыпь, сильные воспаления, отёки на коже.
С серьёзными осложнениями при употреблении ромашки могут столкнуться люди с диабетом, болезнями сердца, проблемами с кровяным давлением.
У некоторых женщин из-за приёма ромашки могут возникнуть аллергические реакции. Ни в коем случае нельзя в больших количествах употреблять ромашку женщинам с раком матки, яичников, молочной железы, эндометриозом, доброкачественной миомой матки.
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