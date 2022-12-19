Аптечная ромашка не так полезна, как вы думаете. И вот почему

Если у вас есть заболевания почек, то перед тем как начать принимать ромашку каждый день, обязательно проконсультируйтесь с врачом. Дело в том, что из-за ромашки у вас может появиться тошнота, рвота, боль. Кроме того, ромашка разжижает кровь, поэтому её нельзя сочетать с антикоагулянтами.

Опасно пить много ромашкового чая во время беременности, так как это может навредить здоровью будущего ребёнка.

Кроме того, если вы будете употреблять ромашку в качестве пищи или пить чай из ромашки, то у вас может появиться покраснение, сыпь, сильные воспаления, отёки на коже.

С серьёзными осложнениями при употреблении ромашки могут столкнуться люди с диабетом, болезнями сердца, проблемами с кровяным давлением.

У некоторых женщин из-за приёма ромашки могут возникнуть аллергические реакции. Ни в коем случае нельзя в больших количествах употреблять ромашку женщинам с раком матки, яичников, молочной железы, эндометриозом, доброкачественной миомой матки.

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