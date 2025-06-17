Арахис, миндаль, фисташки: названы орехи, в которых белка больше, чем в яйцах

Фисташки. 29 г фисташек без скорлупы дадут вам 6 г белка. Кроме того, эти орехи содержат калий, который регулирует артериальное давление, витамин B6, поддерживающий иммунитет, а также марганец, укрепляющий кости. Исследования показывают, что регулярное употребление фисташек улучшает состояние кишечного микробиома.

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