Арахисовое масло оказалось полезно для сосудов

Недавнее научное исследование проводилось среди 63 взрослых людей в возрасте от 18 до 33 лет. В течение полугода они добавляли в свой рацион каждый день продукты из арахиса.

В результате в организме участников произошли некоторые положительные изменения. Учёные обнаружили, что у тех, кто ел арахис, значительно повысился уровень фенольных метаболитов в моче, улучшились показатели простациклина I2, а также соотношение между липидными молекулами тромбоксана А2 и простациклина I2. Эти вещества считаются маркерами здоровья сосудов.