Арахисовое масло оказалось полезно для сосудов

Арахисовое масло оказалось полезно для сосудовОно с лёгкостью может стать частью здорового рациона
В новом исследовании, проведённом специалистами из Барселонского университета, отмечается, что арахис и арахисовое масло помогают поддержать здоровье сердца и сосудов.
Фото: Harvard Health Publishing
Недавнее научное исследование проводилось среди 63 взрослых людей в возрасте от 18 до 33 лет. В течение полугода они добавляли в свой рацион каждый день продукты из арахиса.
В результате в организме участников произошли некоторые положительные изменения. Учёные обнаружили, что у тех, кто ел арахис, значительно повысился уровень фенольных метаболитов в моче, улучшились показатели простациклина I2, а также соотношение между липидными молекулами тромбоксана А2 и простациклина I2. Эти вещества считаются маркерами здоровья сосудов.
Кроме того, проведённое исследование подтвердило гипотезу о том, что полифенолы защищают от развития болезней сердца. А ещё употребление этих орехов связано было с более низкой вероятностью развития сахарного диабета.
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